Real Madrid le saca un triunfo de oro al Rayo Vallecano en tiempo de compensación

En el minuto 100, cuando el Santiago Bernabéu ya respiraba angustia, Kylian Mbappé asumió la responsabilidad desde los once pasos y selló un triunfo agónico del Real Madrid ante el Rayo Vallecano (2-1). Fue el desenlace de un derbi intenso, marcado por la irregularidad blanca, la inspiración de Vinícius y el castigo moral para un Rayo que rozó el empate y terminó con dos expulsados. El gol del francés calmó momentáneamente los nervios del madridismo tras otro capítulo de dudas futbolísticas en una temporada que se mueve en una constante montaña rusa.

Vinícius, el faro en medio de la tormenta del Bernabéu

En un contexto enrarecido por los resultados y la exigencia de la grada, Vinícius Jr. volvió a responder desde el talento. Silbado en su primera intervención, el brasileño se adueñó del partido cada vez que el Real Madrid aceleró el ritmo. Suyas fueron las acciones de mayor peligro y suyo el golazo que rompió la igualdad inicial, culminando una transición rápida con una definición impecable a la escuadra. En un equipo sin brillo colectivo, Vinícius volvió a marcar diferencias cuando la tragedia parecía rondar.

¡GOLAZO DE VINICIUS!💥



El brasileño sacó el disparo colocado entre 3 rivales y pone la ventaja para el Real Madrid. 🎯 pic.twitter.com/qDCShgiP3L — ESPN Deportes (@ESPNDeportes) February 1, 2026

Un Rayo valiente que supo castigar las debilidades blancas

El Rayo Vallecano, urgido por una pésima dinámica de resultados, planteó un partido serio, ordenado y con personalidad. Con la inclusión de Ilias Akhomach, el equipo de Íñigo ganó profundidad y demostró que al Real Madrid se le puede hacer daño por su falta de continuidad y automatismos defensivos. Ilias perdonó la primera ocasión clara y, pese a la estadística favorable al Madrid en goles encajados, el conjunto blanco volvió a evidenciar problemas estructurales.

Lesiones, ajustes y un Madrid que no convence

La lesión temprana de Jude Bellingham, a los nueve minutos, sumada a un golpe en el rostro de Arda Güler, desajustó el plan de Álvaro Arbeloa. El técnico buscó soluciones con ajustes tácticos y roles defensivos improvisados, pero el equipo siguió dependiendo de la calidad individual. Courtois, una vez más, sostuvo al Madrid con intervenciones decisivas, mientras Mbappé atravesaba un partido irregular.

Un segundo tiempo de locura en el Bernabéu

El derbi explotó tras el descanso. Mbappé reclamó un penalti en una acción con Ratiu y, poco después, llegó el empate del Rayo: Álvaro García sorprendió a Valverde y De Frutos se adelantó a Tchouaméni, evidenciando la falta de automatismos de los centrocampistas reconvertidos en defensas. El Rayo tuvo incluso el 1-2 en una contra, pero Courtois volvió a aparecer.

¡Respuesta del Rayo! ⚽️



Jorge de Frutos se anticipa a Tchouameni y empata el juego. 💥 pic.twitter.com/R60LTwkK4L — ESPN Deportes (@ESPNDeportes) February 1, 2026

El error que cambió el partido y el penalti definitivo

Con el Madrid volcado y partido en dos, un grave error de Pathé Ciss, expulsado tras un pisotón a Ceballos, inició el asedio final. El Rayo resistió hasta el añadido, pero un penalti evitable terminó por derrumbar todo el esfuerzo visitante cuando Ferland Mendy golpeó a Brahim dentro del área.

¡Rayo Vallecano se queda con uno menos! 😬



Pathé Ciss ve la roja luego de esta entrada sobre Ceballos. 🟥 pic.twitter.com/4giafEcRAf — ESPN Deportes (@ESPNDeportes) February 1, 2026

Sin titubeos, Kylian Mbappé transformó la pena máxima en el minuto 100, dando un triunfo sufrido al Real Madrid, que sigue sin convencer desde el juego, pero se mantiene con vida en la pelea por LaLiga gracias a su pegada y a momentos puntuales de sus figuras.

¡Penal para el Madrid y Mbappé marca! 💥 pic.twitter.com/EiQ3Jpsh6h — ESPN Deportes (@ESPNDeportes) February 1, 2026

Sigue leyendo:

– Guardiola elogió a José Mourinho tras la victoria del Benfica contra el Real Madrid

– Benfica de Mourinho deja a Real Madrid fuera del ‘top ocho’ con gol heroico de su portero

– Exdelantero del Arsenal espera que Arbeloa fracase en el Real Madrid