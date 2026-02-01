Baja dolorosa para el Real Madrid: Jude Bellingham estará un mes fuera por lesión

El Real Madrid confirmó que Jude Bellingham estará alrededor de un mes de baja tras sufrir una rotura muscular en el semitendinoso de la pierna izquierda, una lesión que lo dejará fuera de la eliminatoria de dieciseisavos de final de la UEFA Champions League ante el Benfica.

El centrocampista inglés se lesionó a los nueve minutos del partido de LaLiga frente al Rayo Vallecano, cuando intentaba atacar un pase al espacio de Franco Mastantuono, momento en el que sintió un fuerte dolor en la parte posterior del muslo izquierdo.

La resonancia confirma la rotura muscular

Horas después del encuentro, el Real Madrid sometió a Bellingham a una resonancia magnética, la cual confirmó la gravedad del problema muscular y encendió las alarmas en el cuerpo técnico.

“Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Jude Bellingham por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una lesión en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda. Pendiente de evolución”, indicó el parte médico oficial del club blanco.

Bellingham se pierde LaLiga y la Champions League

La lesión obligará a Jude Bellingham a perderse varios compromisos clave del calendario del Real Madrid, tanto en LaLiga como en la Champions League. El inglés no estará disponible para los partidos ligueros ante Valencia, Real Sociedad, Osasuna y Getafe, además de quedar descartado para la eliminatoria europea frente al Benfica.

Una baja sensible para el conjunto blanco, que pierde a uno de sus jugadores más determinantes en el centro del campo en un tramo decisivo de la temporada.

La enfermería del Real Madrid vuelve a llenarse

La lesión de Bellingham llega en un momento en el que la enfermería del Real Madrid comenzaba a vaciarse tras las recuperaciones de Antonio Rüdiger, Ferland Mendy y Trent Alexander-Arnold. Sin embargo, el inglés se suma a Éder Militao, quien todavía tendrá dos meses más de baja por una lesión muscular.

