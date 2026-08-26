Mbappé le pone el hombro a Mourinho con un hat trick contra la Real Sociedad

Ni el mismísimo Real Madrid se hubiera imaginado que el regreso de Mourinho al Santiago Bernabéu iba a ser como sucedió este miércoles porque, de lo contrario, habría comprado desde antes el contrato de la empresa de catering.

Por el contrario y como si fuera un programa de fiesta de lujo, el contundente cuatro por uno del Real Madrid a la Real Sociedad quedó como ni mandado a hacer para la grada merengue, que tuvo pasajes de apoyo incondicional y en otros de grandes dudas cuando las lagunas mentales parecieron pegarles a los blancos.

KYLIAN MBAPPÉ COMPLETES HIS HAT TRICK ? pic.twitter.com/9sWDORpHyl — ESPN FC (@ESPNFC) August 26, 2026

La noche lo tuvo todo: tres goles de Kylian Mbappé, la presentación del trofeo de la Copa del Mundo y un Jude Bellingham que apareció y desapareció como es su costumbre, con chispazos de buen fútbol combinados con esos lapsos de indiferencia mental. Al final, la nueva cara de la escuadra merengue terminó por encandilar a todos en la Casa Blanca.

El Madrid mostró de todo un poco en la cancha con trasteo futbolístico, rigidez táctica y presión alta, pero sobre todo exhibió la energía que Mourinho siempre le imbuye a sus equipos, donde simplemente no se permiten las medias tintas. O te mueves o te saco es el mensaje que el estratega sigue manejando con mano dura en sus proyectos.

Es cierto que no todo fue perfecto en el terreno de juego porque al esquema todavía le falta ponerle engranes a todas las piezas que piensa manejar para que el Real Madrid termine siendo una máquina perfecta capaz de superar a sus rivales y dejar constancia de que son el equipo a vencer en La Liga, por más que el Atlético de Madrid o el Barcelona estén listos para echar a perder sus planes.

Mourinho ya tiene a todo el pasaje a bordo del barco, pero no todos se encuentran en el mismo estado físico. El técnico repitió los nombres de Cornellà, que fueron azúcar y hiel en una misma noche, dejando a tres de los seis fichajes fuera del once titular y manteniendo a Arda Güler y Jude Bellingham a la espera de que mariden en la cancha al menos hasta que Diomande alcance su punto óptimo de forma.

La contundencia de las redes

El Real Madrid tuvo un arranque muy similar al de la jornada pasada, con cierta aplicación en la recuperación de la pelota sin exageraciones y constantes acometidas de Dumfries, a quien la vocación interiorista de Arda Güler le daba cien metros de banda libre.

Vinícius Jr. gets his first goal of the season! ? pic.twitter.com/40cP8KHJBj — ESPN FC (@ESPNFC) August 26, 2026

El resto del guion era más familiar con el recorrido de fuera hacia adentro de Vinicius y el esprint desatado de Mbappé, cuyo primer tiro cruzado topó con los pies de Remiro, demostrando que no hay jugador en el mundo con la aerodinámica del francés.

También con los pies respondió Thibaut Courtois ante un remate de Oyarzabal, quien a pase de Kubo no acertó a superar al guardameta belga. Ese fue el primer síntoma de que al Madrid le costó meterse el partido en la palma de la mano debido a que casi nada tramitaban Fede Valverde y Bernardo Silva el hombre que teóricamente tiene el mapa del tesoro, mientras Kubo salvaba la vigilancia de Carreras con su constante movilidad.

Kylian Mbappé with a brace to put Real Madrid in front! ? pic.twitter.com/cv7JzwoRcL — ESPN FC (@ESPNFC) August 26, 2026

Sucede desde hace tiempo que el Madrid se vuelve distraído a ratos y olvida la misión caminando entre la conexión y la desconexión, por lo que sus partidos carecen de uniformidad. Durante un tramo de la primera mitad, el equipo monopolizó la pelota, hundió a la Real Sociedad y se movió de lado a lado regalando el fútbol que sueña el Bernabéu, pero el cuadro de Mourinho suele ser un vendaval o una calma desesperante y no la lluvia fina que pide la afición.

El vendaval merengue terminó por borrar a la Real Sociedad

Entonces llegó al partido Cucurella, quien se presentó en el Bernabéu paseando la Copa del Mundo en un pasillo abierto por ambos equipos y a partir de ahí apareció el Madrid que probablemente tiene en la cabeza el estratega portugués.

Bernardo Silva mejoró notablemente y Arda Güler recuperó su versión de pretemporada como el jugador con el fútbol más pegadizo de este plantel. Abundaron las ocasiones en el área rival y aunque la Real Sociedad mantenía un buen orden defensivo, nada es invulnerable ante la colección de talento de que dispone el cuadro blanco. Jude Bellingham y Kylian Mbappé desactivaron el blindaje con una pared relámpago que el francés no perdonó para firmar su doblete.

¡OJITOOO! ?



Esto hizo Kylian Mbappé tras marcarle un hat-trick a la Real Sociedad. ????@PaoHerreraRguez pic.twitter.com/61M3N3yXsI — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) August 26, 2026

A la Real Sociedad no le quedaba más opción que arriesgar y el Madrid decidió volar en el contragolpe. Vinicius marcó el tercero después de una cabezonada de Bellingham, quien se negó a entregar un balón que parecía perdido para acabar poniéndole al brasileño la pelota casi en la línea de gol. Minutos después, Vinicius le sirvió el hat-trick a Mbappé, cambiando los pitos de la tribuna por una tremenda ovación que dejó al estadio feliz y olvidando las dudas iniciales.

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