Marc Cucurella y Mikel Oyarzabal, campeones del mundo, reciben homenaje en el Bernabéu antes de la goleada del Madrid

Por unos minutos, el Santiago Bernabéu dejó de lado la rivalidad entre Real Madrid y Real Sociedad para reconocer a dos futbolistas que forman parte del reciente éxito de la selección española. Marc Cucurella y Mikel Oyarzabal, campeones del mundo, recibieron un homenaje antes del partido entre ambos equipos.

El estadio madridista se unió para celebrar la conquista del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, en un momento que reunió sobre el mismo césped a dos jugadores que pocos minutos después serían rivales.

Vestido de blanco, Cucurella fue el primero en aparecer sobre el terreno de juego. El lateral sonrió, levantó la mano hacia las tribunas y recibió el aplauso de los aficionados. Después tomó la Copa del Mundo y recorrió un pasillo formado por futbolistas de ambos equipos.

El turno de Oyarzabal llegó después. El capitán de la Real Sociedad se encontró con Cucurella y ambos se fundieron en un abrazo antes de posar juntos junto al trofeo que representa el título mundial.

? El Bernabéu, rendido a los CAMPEONES DEL MUNDO @cucurella3 y @mikel10oyar.



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Cucurella y Oyarzabal, unidos por el título mundial

La escena tuvo un significado especial porque ambos futbolistas defendían camisetas diferentes. Cucurella comenzó el partido entre los suplentes, mientras que Oyarzabal apareció en el once de la Real Sociedad como capitán.

El homenaje terminó con los dos futbolistas abrazados en el centro del campo y junto al trofeo antes de regresar con sus respectivos compañeros.

Poco después, el balón devolvió a cada uno a su realidad. Cucurella ocupó su lugar en el banquillo, ya que Álvaro Carreras conservó la titularidad después de su buen desempeño ante el Espanyol. Oyarzabal, en cambio, lideró a la Real Sociedad dentro del campo.

El Real Madrid golea 4-1 a la Real Sociedad

Después del homenaje, el Real Madrid se encargó de poner el foco nuevamente en el terreno de juego y consiguió una contundente victoria por 4-1 sobre la Real Sociedad.

El protagonista absoluto del triunfo fue Kylian Mbappé, autor de tres goles, mientras que Vinícius completó la goleada para que el conjunto dirigido por José Mourinho mantuviera el pleno de victorias en LaLiga.

El primer tanto llegó en el minuto 40. Mbappé recibió una asistencia de Fede Valverde y abrió el marcador para el conjunto madridista.

¡MBAPPEEEEEEE! ?



Kylian rompe el cero y adelanta al Real Madrid. pic.twitter.com/VpXfrbWtnW — ESPN Deportes (@ESPNDeportes) August 26, 2026

La Real Sociedad reaccionó antes del descanso. Luka Susic aprovechó un rechace dentro del área y mandó el balón al fondo de la portería defendida por Thibaut Courtois para establecer el 1-1.

¡Lo empata la Real Sociedad!



Apenas unos minutos después del gol del Madrid, la Real responde. pic.twitter.com/Via7E9eVhc — ESPN Deportes (@ESPNDeportes) August 26, 2026

El empate, sin embargo, duró hasta el segundo tiempo.

Mbappé vuelve a ser decisivo para el Real Madrid

En el minuto 60, Kylian Mbappé volvió a aparecer para adelantar al Real Madrid. El delantero francés combinó con Jude Bellingham y culminó la jugada para colocar el 2-1.

¡Dobelete para 'Kiki'! ?



El Real Madrid retoma la ventaja. pic.twitter.com/ijIvEs8STb — ESPN Deportes (@ESPNDeportes) August 26, 2026

Poco después, Bellingham volvió a ser protagonista al asistir a Vinícius, quien amplió la ventaja madridista.

¡3-1! ??



Vinicius dice "presente" en el marcador. pic.twitter.com/3i8lDuw3iH — ESPN Deportes (@ESPNDeportes) August 26, 2026

La noche terminó de decantarse en el minuto 80, cuando Mbappé completó su triplete y estableció el 4-1 definitivo.

¡HAT-TRICK! ???



Mbappé marca el cuarto de la noche para una goleada sobre la Real Sociedad. pic.twitter.com/19Ueg6BTxj — ESPN Deportes (@ESPNDeportes) August 26, 2026

Con este resultado, el Real Madrid alcanzó los seis puntos después de haber derrotado al Espanyol por 2-1 en la primera jornada y a la Real Sociedad en su segundo compromiso.

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