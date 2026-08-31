Karim Benzema, entre el retiro y un posible nuevo equipo tras quedar agente libre

Karim Benzema quedó sin club después de poner fin a su vínculo con el Al Hilal, apenas seis meses después de incorporarse al conjunto de la Liga Profesional Saudí. El equipo con sede en Riad confirmó el lunes que ambas partes acordaron rescindir el contrato del delantero francés, de 38 años, que todavía tenía un año de vigencia.

La decisión deja abierta la siguiente etapa de la carrera del exjugador del Real Madrid y de la selección francesa. Por ahora, su futuro no está definido y entre las posibilidades que se han mencionado aparece incluso un eventual retiro del fútbol profesional.

Benzema llegó al Al Hilal en febrero, después de haber jugado para otro club de Arabia Saudita, el Al Ittihad. Su paso por Riad terminó antes de lo previsto inicialmente, luego de que el jugador y la institución alcanzaran un acuerdo para finalizar la relación contractual.

El anuncio del conjunto saudí llegó apenas un día después de que el club confirmara la incorporación del delantero inglés Ollie Watkins, procedente del Aston Villa, por 51 millones de libras esterlinas, equivalentes a $69 millones de dólares.

A chapter comes to an end..



Grateful to Al Hilal, my teammates, the staff, the fans and everyone at the club for the time we shared together.



Wishing Al Hilal all the best for the future.



Alhamdulillah for everything ??? pic.twitter.com/1IDzxHViNm — Karim Benzema (@Benzema) August 31, 2026

Una carrera marcada por los grandes títulos

El nombre de Benzema está asociado a una de las etapas más exitosas del Real Madrid. El francés conquistó cinco títulos de la UEFA Champions League durante su carrera con el conjunto español y en 2022 recibió el Balón de Oro, reconocimiento individual que coronó su trayectoria.

Su experiencia en Arabia Saudita comenzó antes de su llegada al Al Hilal. Tras su etapa con el Al Ittihad, el atacante pasó al conjunto de Riad en febrero, aunque su permanencia terminó siendo considerablemente más corta de lo previsto por el contrato que tenía firmado.

Al anunciar la rescisión, el Al Hilal destacó la aportación del delantero durante su breve periodo con el equipo y reconoció su comportamiento dentro y fuera del terreno de juego.

“La compañía del club Al Hilal y el jugador francés Karim Benzema han acordado mutuamente rescindir su relación contractual, poniendo así fin a su etapa en el primer equipo de fútbol del Al Hilal”, señaló la institución en un comunicado.

El club también expresó su “agradecimiento por las contribuciones de Benzema durante su tiempo en el equipo, así como por su profesionalidad, compromiso y liderazgo”.

La salida deja a Benzema como agente libre y abre una incógnita sobre sus próximos pasos.

El propio futbolista se pronunció tras conocerse la decisión. En un mensaje publicado después de finalizar su etapa en el club saudí, Benzema agradeció a quienes lo acompañaron durante estos seis meses y se despidió de la institución.

“Un capítulo llega a su fin. Agradecido a Al Hilal, a mis compañeros de equipo, al personal, a los aficionados y a todos en el club por el tiempo que compartimos juntos. Deseando a Al Hilal lo mejor para el futuro”, publicó Benzema.

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