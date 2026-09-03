Álvaro Fidalgo aclara su horizonte en el Betis al ser convocado para el juego contra el Real Madrid

La novela veraniega en torno al futuro de Álvaro Fidalgo parece haber llegado a su último capítulo, y el desenlace trae consigo una dosis de esperanza. Luego de semanas de auténtica incertidumbre en las que su nombre acaparó las portadas tanto en Andalucía como en territorio mexicano, el “Maguito” finalmente ve la luz al final del túnel.

El estratega chileno Manuel Pellegrini sorprendió a propios y extraños al incluir al centrocampista azteca en la lista de convocados para el crucial encuentro de este viernes frente al imponente Real Madrid.

?: Álvaro Fidalgo, seleccionado mexicano, está en la convocatoria del equipo Real Betis para el partido de la fecha 4 de LaLiga 2026-2027, frente al Real Madrid, el cual se jugará este viernes 4 de septiembre a la 1:00PM, tiempo del centro de México, en el estadio de La Cartuja. pic.twitter.com/KhxSKAmZyU — José Juan Vázquez (@josejuangelmx) September 3, 2026

Durante el cierre de registros en el Viejo Continente, el destino del exjugador del América pendía de un hilo. Los rumores corrieron con fuerza y se llegó a manejar que escuadras como el Celta de Vigo, el Deportivo La Coruña o incluso un bombazo de última hora para regresar a la Liga MX estaban a la vuelta de la esquina. Sin embargo, las negociaciones no llegaron a buen puerto y el jugador se mantuvo en las filas béticas.

Los nubarrones se disipan en Sevilla

Apenas 48 horas después de que se bajaran las cortinas del mercado de fichajes, las dudas que nublaban el panorama de Fidalgo comenzaron a disiparse. La directiva y el cuerpo técnico del Betis decidieron darle vuelta a la página y arropar al mexicano.

Su inclusión en la convocatoria no es un detalle menor; representa el primer gran indicio de que la moneda ha vuelto a girar a su favor y de que la organización mantiene la certeza de proyectar su talento a niveles estelares, abriéndole la puerta para pelear por minutos en el terreno de juego ante la mirada del mundo futbolístico.

Una aduana complicada en el mediocampo verdiblanco

A pesar del espaldarazo que significa estar en la lista para enfrentar a los merengues, el camino para el “Maguito” en el Benito Villamarín no será un día de campo. La disputa por un puesto en la sala de máquinas del Betis está al rojo vivo debido a la tremenda sobrepoblación de talento que maneja la plantilla.

Fidalgo tendrá que remar contracorriente y demostrar su magia en los entrenamientos para ganarle la carrera a hombres de peso internacional y de la total confianza del “Ingeniero” Pellegrini, tales como Nelson Deossa, Isco Alarcón, Giovani Lo Celso, Pablo Fornals y Dani Ceballos.

“EL BETIS LE BUSCÓ SALIDA A ÁLVARO FIDALGO POR TODOS LOS MEDIOS” ?????



Según nuestro corresponsal José Maria Lopez, pese a que el Real Betis intentó encontrarle acomodo, ninguna operación terminó por concretarse y el mexicano continuará esta temporada con el conjunto? pic.twitter.com/7x7MQRzbAU — AS México (@ASMexico) September 1, 2026

Horario del partido para México

El esperado choque correspondiente a la jornada 4 de LaLiga entre el Betis y el Real Madrid se disputará en la cancha del Estadio La Cartuja. Para los aficionados que quieran seguir de cerca los pasos del mediocampista mexicano, la transmisión arrancará en punto de las 13:00 horas del tiempo del centro de México.

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