Álvaro Fidalgo no tuvo minutos con el Betis con el Mundial a la vuelta de la esquina

Álvaro Fidalgo, jugador de la selección de México, no tuvo minutos con el Real Betis, una pésima noticia para el Tricolor, que requiere a sus jugadores con ritmo para el Mundial que está a la vuelta de la esquina y que genera un golpe fuerte en los planes del técnico Vasco Aguirre.

Fidalgo tuvo un inicio muy prometedor con el cuadro sevillano, pero en los dos últimos juegos no ha visto acción en minuto alguno contra el Real Oviedo y la Real Sociedad dirigida por el chileno Manuel Pellegrini, quien ha optado por otros jugadores en su once titular.

Álvaro Fidalgo 🇲🇽 sumó su segundo partido consecutivo sin sumar minutos con Betis en LaLiga 🇪🇸.



Pese a ello, el conjunto de Manuel Pellegrini se mantiene en la quinta posición de la tabla con fuertes aspiraciones a jugar la próxima UEFA Champions League tras la clasificación… https://t.co/SCGMpEtfsW pic.twitter.com/SkTXaOkcNj — Julio Rodríguez (@julioordz10) May 9, 2026

El mediocampista mexicano tuvo al principio de su llegada a España un inicio con 6 titularidades consecutivas, pero el técnico Manuel Pellegrini dejó de utilizarlo constantemente desde mediados de marzo de 2026, lo cual juega en contra de sus aspiraciones mundialistas después de que llegó procedente del América de México y ha sumado 17 partidos en LaLiga.

Betis sumó el empate 1-1 en su reciente partido de este sábado en San Sebastián, en donde Pellegrino dejó en la banca a Fidalgo en un partido fue muy parejo. En el primer tiempo, la Real Sociedad consiguió dos llegadas, una de ellas con dirección a la portería, sumando un 68 por ciento de posesión, mientras que el cuadro visitante sumó un remate con más efectividad al lograr el gol del brasileño Antony al finalizar el primer tiempo, que puso más interesante el encuentro.

Betis aumentó la ventaja con un gol de Abde Ezzalzouli que sorprendió a todos con una gran acción que terminó siendo el segundo tanto del Betis, pero sin que volteara a ver al mexicano Álvaro Fidalgo, que se mantuvo en la banca en los 90 minutos.



La Real Sociedad insistió después de estar dos goles abajo y en un centro de Sergio Gómez desde la banda izquierda a media altura, Orri Steinn Óskarsson marcó el tanto de la Real Sociedad al minuto 80, dándole tintes de dramatismo al encuentro.

La hecatombe para el Betis llegó debido a una mano dentro del área en donde el histórico 10 de la Real Sociedad, Mikel Oyarzabal, tuvo la oportunidad de cobrar el penal y así arrebatarle la victoria al Betis, dejando en el aire la duda de si Fidalgo será convocado al Mundial, sobre todo sin minutos en el terreno de juego.

"Estoy orgulloso de ser capitán de este equipo. Hemos tenido un año difícil" 🗣️



Mikel Oyarzabal y su bonito mensaje a sus compañeros de la Real Sociedad 💙🤍#LALIGAenDAZN ⚽ pic.twitter.com/5mSAOJQlzv — DAZN España (@DAZN_ES) May 9, 2026

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