Álvaro Fidalgo hace los partidos más fáciles, según Cédric Bakambu

Álvaro Fidalgo es la más reciente incorporación de la selección mexicana y el Real Betis de España. El mediocampista nacido en Oviedo puede aportarle múltiples beneficios a su club y a su selección. Cédric Bakambu reconoció las cualidades de Fidalgo.

Con pocas semanas en España, Álvaro Fidalgo ya se ha ganado un puesto dentro del Real Betis y el respeto de sus compañeros. Cédric Bakambu, atacante del conjunto español, reconoció todos los aportes del “Maguito” en el equipo.

“Me gusta mucho, la verdad para mi es muy fácil jugar con Álvaro porque tiene calidad, es un jugador que siempre busca las asistencias y te digo de verdad, es muy fácil jugar con él y espero jugar como él en el Mundial”, dijo el atacante de la República Democrática del Congo en una entrevista con Universal deportes.

A un paso del Mundial de 2026

Cédric Bakambu juega el repechaje internacional con la República Democrática del Congo. El conjunto dirigido por Sébastien Desabre está a un paso de la Copa del Mundo de 2026. Este martes 31 de marzo se medirán a Jamaica en busca de una clasificación histórica.

“Han pasado 52 años, pero nos queda todavía el partido de mañana, estamos a 90 minutos de clasificarnos al Mundial, entonces vamos a jugar este partido con ganas y a demostrar que merecemos nuestro pase al Mundial”, agregó.

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La república Democrática del Congo solo ha ido a un Mundial en toda su historia. Esta participación histórica se remonta a la Copa del Mundo de 1974. “El Gran Congo” perdió sus tres partidos en aquella edición: 0-2 contra Escocia, 0-9 contra Yugoslavia y 0-3 contra Brasil.

En caso de conseguir el boleto a la Copa del Mundo de 2026, la República democrática del Congo se ubicará en el Grupo K. La selección de Cédric Bakambu tendría que enfrentarse a Portugal, Colombia y Uzbekistán.

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