Memo Ochoa, Álvaro Fidalgo y Alexis Vega, las novedades de México vs. Portugal y Bélgica

Los retornos de Guillermo Ochoa, Julián Quiñones y Alexis Vega, así como el primer llamado del español naturalizado mexicano Álvaro Fidalgo, fueron las novedades en la lista de la selección de México para la última fecha FIFA antes del Mundial, en donde enfrentarán a Portugal y Bélgica el 28 y 31 de marzo.

Tal como se esperaba, Guillermo Ochoa fue tomado en cuenta después de casi dos años de ausencia en el combinado nacional que se alista para el debut mundialista el próximo 11 de junio contra Sudáfrica en el Azteca y en donde las lesiones han golpeado la estructura del equipo nacional con las bajas definitivas de Marcel Ruiz, Rodrigo Huescas, Luis Malagón y las dudas de César Huerta, Edson Álvarez, Santiago Giménez y Luis Montes, también afectados por la misma causa.

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Esta es la convocatoria de Javier Aguirre para enfrentar a Portugal y Bélgica. ⚽



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En el caso de Álvaro Fidalgo, su llamado a la selección nacional acaba con casi dos años de especulaciones y polémicas sobre la necesidad de contar con los servicios de un jugador que llegó en 2021 casi en silencio procedente de la filial del Real Madrid y se fue ganando su sitio en el fútbol de México al convertirse en figura del América y con los trámites de elegibilidad para convertirse en ciudadano mexicano y poder representar al Tricolor, como será para estos dos encuentros.

Julián Quiñones, con sus goles en la Liga de Arabia Saudita, se ganó a pulso su llamado, mientras que Alexis Vega regresa después de una larga ausencia por la lesión que sufrió y que lo alejó de las canchas por dos meses, pero donde se requiere que el talento que muestra en el Toluca lo ponga al servicio del cuadro nacional.

Bajo ese panorama, el técnico nacional Javier Aguirre tuvo que rascarle para armar la lista para los partidos contra los portugueses el próximo sábado 28 de marzo en la reinauguración del Estadio Azteca bajo el nombre de Banorte y el martes 31 en el Soldier Field de Chicago contra Bélgica.

En la lista no aparece el portero de Cruz Azul Andrés Gudiño, quien se había manejado como una opción para poder observarlo frente a la baja por lesión de Luis Malagón y las dudas que ha generado en su nivel Carlos Acevedo de Santos Laguna, pero al final de cuentas el entrenador “Vasco” Aguirre demostró una vez más que no es un entrenador que decida cambiar nada más porque sí.

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En la lista, vuelven a ser la base las Chivas del Guadalajara, actualmente líder del torneo Clausura 2026 con las convocatorias de Raúl “Tala” Rangel, Richard Ledezma, Brian Gutiérrez, Roberto Alvarado y Armando “Hormiga” González, que se ha ganado su sitio a base de sus actuaciones en los dos últimos torneos.

Las ausencias notables

En la lista tampoco aparecen jugadores que podrían ser parte de la lista final como el caso de Luis Romo de Chivas, Edson Álvarez del Fenerbahçe Spor, Santiago Giménez de AC Milan, César Huerta del Anderlecht de Bélgica y Luis Chávez del Dínamo de Moscú, quienes se rehabilitan de sus lesiones y podrían ver acción en sus equipos en la parte decisiva de sus respectivos torneos para ser tomados en cuenta, de lo contrario quedarán fuera y la lista para estos dos juegos será lo más parecida para enfrentar la justa mundialista.

CINCO JUGADORES DE CHIVAS A SELECCIÓN MEXICANA🐐🇲🇽



Raúl 'Tala' Rangel, Richard Ledezma, Brian Gutiérrez, Roberto 'Piojo' Alvarado y Armando 'Hormiga' González.



El Tricolor enfrentará a Portugal y Bélgica, en la fecha FIFA de marzo🇵🇹🇧🇪.@notijaliscotv_

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La lista completa

Los jugadores convocados deberán reportarse a más tardar el próximo lunes en el Centro de Alto Rendimiento en el sur de la CDMX y en donde la lista completa quedó integrada de la siguiente manera: Porteros: Raúl “Tala” Rangel (Chivas), Guillermo Ochoa (AEL Limassol FC), Carlos Acevedo (Santos Laguna); Defensas: Richard Ledezma (Chivas), Jorge Sánchez (PAOK Salónica FC), (César Montes (FC Lokomotiv), Johan Vázquez (Genoa), Everaldo López (Toluca), Israel Reyes (América), Jesús Gallardo (Toluca) y Jesús Angulo (Toluca); Mediocampistas: Erik Lira (Cruz Azul), Denzel García (FC Juárez), Carlos Rodríguez (Cruz Azul), Orbelín Pineda (AEK Atenas), Obed Vargas (Atlético de Madrid), Erick Sánchez (América), Brian Gutiérrez (Chivas) y Álvaro Fidalgo (Betis de Sevilla); Delanteros: Raúl Jiménez (Fulham), Roberto Alvarado (Chivas), Armando González (Chivas), Guillermo Martínez (Pumas), Julián Quiñones (Al-Qadisiya), Alexis Vega (Toluca) y Germán Berterame (Inter Miami).

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