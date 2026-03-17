Santi Giménez no vendría vs. Portugal y Bélgica, pero Ochoa, Jiménez, Hormiga y Berterame sí.

Tremendo trompo en la uña tiene el técnico de la selección de México, Javier Aguirre, para armar la lista de 27 jugadores contra Portugal y Bélgica, en virtud de que Santiago Giménez, Rodrigo Huescas, Julián Araujo, César Huerta y Mateo Chávez no serían convocados por lesiones y rehabilitaciones.

Todo un hándicap en contra para el técnico nacional que lo obligará a armar un rompecabezas con elementos que, por el contrario, serían novedades como Guillermo Ochoa, Álvaro Fidalgo y Julián Araujo, como también Raúl Jiménez, Germán Berterame y la “Hormiga” González y Jorge Sánchez, entre otros jugadores que buscarán demostrar en la última fecha FIFA antes del Mundial quiénes pueden tener su sitio en la lista final.

🇲🇽NOVEDADES SOBRE LA CONVOCATORIA DEL TRI🇲🇽



Más lesiones, quiénes se bajan quiénes se suben, buenas y malas de cara a los amistosos contra 🇵🇹 y 🇧🇪!!! @TUDNMEX @TUDNUSA pic.twitter.com/n1U21xPEZJ — Gibrán Araige (@GibranAraige) March 17, 2026

Los jugadores que se encuentran en problemas de lesiones se agregarán a elementos como Edson Álvarez, Luis Chavez, Luis Romo, Luis Malagón, Marcel Ruiz, que se recuperan o quedaron fuera de toda opción de ser convocados por diferentes problemas físicos y que tienen convertida a la selección de México en un auténtico hospital.

Aguirre tenía pensado llamar a Santiago Giménez para que pudiera convivir con el grupo e ir midiendo el nivel de su recuperación, lo mismo con César Huerta, Luis Chávez y Mateo Chávez, pero al final de cuentas no se pudieron concretar sus planes.

Así que contra los lusitanos y los belgas, veremos una selección que en teoría sería como el 60 por ciento de los jugadores que asistirán al Mundial, pues la situación de Giménez se decidirá de acuerdo al nivel que muestre con el AC Milan en la parte clave de la Serie A, lo cual pasará lo mismo entre la Hormiga González y Germán Berterame para acompañar a Santiago Giménez como los delanteros mundialistas.

¡ESTARÍA EN LA CONVOCATORIA! 🇲🇽



⚽️ De acuerdo con información de David Medrano, durante la primera Fecha FIFA del 2026, Javier Aguirre llamará a Ochoa para los partidos ante Portugal y Bélgica; la última vez que disputó un partido con el Tri fue en noviembre de 2024



➡️… pic.twitter.com/MBoERxdX2d — MedioTiempo (@mediotiempo) March 10, 2026

Por lo pronto y en espera de que se concrete la lista para los juegos contra Portugal y Bélgica, podremos adelantar que serán convocados: Raúl “Tala” Rangel, Memo Ochoa, Carlos Acevedo o Andrés Gudiño; Richard Ledezma, Jorge Sánchez, Diego Campillo, Israel Reyes, Víctor Guzmán, Everardo López, César Montes, Jesús Garza, Jesús Gallardo, Erik Lira, Ramón Juárez, Álvaro Fidalgo, Obed Vargas, Efraín Álvarez, Carlos Rodríguez, Orbelín Pineda, Alexis Gutiérrez, Erick Sánchez, Bryan Gutiérrez, Roberto Alvarado, Julián Quiñones, Raúl Jiménez, Armando González, Germán Berterame.

OTRO QUE APUNTA AL TRI 🚨☎️



De acuerdo con David Medrano, Javier Aguirre planea convocar a Julián Quiñones para los amistosos de Selección Mexicana ante Selección de Portugal y Selección de Bélgica. pic.twitter.com/7bQa14Uc7y — CRACKS MX (@mx_cracks) March 11, 2026

Veremos cuántos de estos jugadores terminan apareciendo en la lista oficial para estos dos compromisos, que se dará a conocer en el transcurso de la presente semana para enfrentar a Portugal y Bélgica, dos rivales de mucho respeto y que servirán para ver la realidad de México a menos de 90 días para el inicio mundialista el próximo 11 de junio en el Estadio Azteca.

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