Julián Quiñones armó bronca en Arabia Saudita al perder liderato de goleo

Julián Quiñones, delantero de la selección de México y del Al-Qadisiyah , se vio envuelto en un conato de bronca con su competidor por el liderato de goleo, el británico Iván Toney, al finalizar el duelo donde Al-Qadsiah venció al Al Ahi 3-2 y donde ambos estuvieron a punto de liarse a golpes.

El equipo de Quiñones venció al Al Ahli 3-2 con dos goles en tiempo de reposición en los minutos 90+2 y 90+8, que le sirvieron para colocarse a solo dos puntos debajo de su víctima, que se encuentra como sublíder de la competencia árabe.

Ivan Toney greets both linesmen but ignores the referee, before getting into a scuffle with Julian Quinones.



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La derrota de la escuadra de Toney caló muy hondo en el ánimo de sus jugadores y ahí Quiñones no dejó pasar la oportunidad de provocar al británico, ya que al pasar junto a él lo empujó del hombro, generando de inmediato el enfrentamiento, y donde el examericanista le lanzó un cabezazo a su adversario.

En las imágenes que se han compartido en redes sociales, se puede observar que después de la provocación de Quiñones, los dos jugadores se toman del cuello y se dan unos jalones a sus playeras, generando que sus compañeros intervengan para tratar de apaciguar los ánimos.

El asunto no pasó a mayores, pero Quiñones y Toney se quedaron muy calientes y tratando de seguir su reyerta, pero los asistentes de ambos equipos los acompañaron a los vestidores para evitar que el problema escalara a otros niveles.

La sanción que podría recibir Quiñones

De acuerdo con el reglamento de la liga de Arabia Saudita, ante este tipo de violencias, ambos jugadores podrían quedar suspendidos como mínimo dos encuentros, donde el más perjudicado sin duda sería Julián Quiñones, pues está con un gol menos en la pugna de liderato de goleo frente a Iván Toney. En ese sentido,

Quiñones deberá ser un poco más precavido y más efectivo a la hora de enfrentarse con jugadores que lo provocan. Por otro lado, Quiñones ya piensa en lo que será el enfrentamiento ante Portugal y Bélgica con la selección mexicana en la próxima fecha FIFA, donde el delantero estaría dentro de los llamados por Javier Aguirre. Aunque tendrá algunos rivales en busca de la titularidad.

Terminó con bronca el partido entre Al-Qadsiah y Al-Ahli 💢🤯🇸🇦



Julián Quiñones e Ivan Toney se hicieron de palabras y por poco llegan a los golpes. El inglés anotó y recupera el liderato de la tabla de goleo, con 25 goles 📈🥇 pic.twitter.com/xCGnhfPnOi — AS México (@ASMexico) March 14, 2026

No es la primera ocasión que el delantero de la selección de México se ve inmerso en este tipo de situaciones, ya que en su paso por América generó varias confrontaciones con jugadores de Chivas y de Cruz Azul, sobre todo por su personalidad ganadora en todo momento y que lo tiene compitiendo por el liderato de goleo, cuando su posición habitual no es de centro delantero, sino como un doble nueve llegando de atrás.

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