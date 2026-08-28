Ni salida, ni regreso al América, pues Álvaro Fidalgo va a la banca del Betis tras superar su lesión

El inicio de la temporada en LaLiga de España ha encendido las alarmas en el entorno de Álvaro Fidalgo, quien no ha sumado un solo minuto de actividad en el arranque del campeonato doméstico con el Real Betis.

La inactividad del mediocampista asturiano desató una ola de especulaciones en México que apuntaban a un posible regreso de última hora a las Águilas del América, una opción que carece de fundamentos reales de acuerdo con el reporte del cuerpo técnico verdiblanco.

¡Por precaución! ?



Manuel Pellegrini explicó la razón por la que Álvaro Fidalgo no ha tenido minutos en el inicio de la temporada con Betis. ?



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El estratega chileno Manuel Pellegrini salió al paso de los rumores para aclarar que la ausencia del “Maguito” en las primeras dos jornadas obedece estrictamente a una dosificación física por molestias en la rodilla y no a una negociación en curso en el mercado de fichajes.

La realidad detrás de los rumores y la postura de Pellegrini

El timonel del conjunto bético fue sumamente claro al desmenuzar las razones por las cuales ha guardado a Fidalgo en el arranque del torneo, a pesar de que el futbolista sí tuvo rodaje durante los partidos de preparación de la pretemporada frente al Inter de Milán y el Bournemouth.

Pellegrini detalló que el jugador arrastraba dolencias que le impedían emplearse a fondo en el golpeo de balón, por lo que acelerar su regreso a las canchas resultaba contraproducente y ponía en riesgo una recaída física.

La decisión de llevar la recuperación con algodones ha rendido frutos, ya que el volante superó las pruebas médicas de la semana y recibió el alta para integrarse de lleno al trabajo grupal con el resto de la plantilla en Sevilla.

El termómetro de la convocatoria y el viaje a Valencia

La prueba más contundente de que Álvaro Fidalgo entra en los planes deportivos del Betis y no está en la rampa de salida es su inclusión oficial en la convocatoria para encarar el partido de la jornada tres frente al Levante.

En el balompié profesional es una regla no escrita que las directivas congelan y bajan del avión a cualquier elemento que se encuentre en medio de una transferencia para evitar una lesión que tire el negocio millonario.

Al formar parte de la expedición que viaja para el compromiso liguero, el cuerpo técnico demuestra que cuenta con el ibérico para la rotación inmediata, apagando de golpe las versiones que lo colocaban de vuelta en la Liga MX.

Las horas críticas del cierre de registros en Europa

A pesar de la calma que intenta transmitir Manuel Pellegrini en las conferencias de prensa, el nerviosismo en el entorno del futbolista se mantendrá latente debido al calendario del mercado de transferencias en el Viejo Continente.

???? Manuel Pellegrini no se olvidó de Álvaro Fidalgo



?? El jugador mexicano no había tenido minutos con el Real Betis esta temporada por molestias en la rodilla, pero no tarda en recuperarse y volver al terreno de juego ? #realbetis #alvarofidalgo #futbol #laliga #mexico pic.twitter.com/b008NouxGF — MARCA México ?? (@MarcaMexico_) August 29, 2026

Las ventanas de registro en las principales ligas europeas cierran el próximo martes, un periodo crítico donde suelen presentarse compras de pánico o movimientos inesperados de última hora en los escritorios.

Si bien el panorama actual apunta a la permanencia de Fidalgo en Heliópolis, los siguientes días serán definitivos para confirmar si se consolida como una pieza recurrente en el esquema táctico de los béticos o si algún pretendiente formal decide poner una oferta irrechazable sobre la mesa.

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