Universidades públicas de Florida impedirán matricularse a estudiantes carentes de estatus migratorio

La Junta de Gobernadores del Sistema Universitario de Florida aprobó un cambio en las reglas para admitir a nuevos estudiantes, pues quienes carezcan de estatus migratorio se quedarán sin la posibilidad de ser inscritos a partir del curso académico 2027-2028.

Previamente, la Junta de Educación de Florida ya había luz verde para que, desde julio, además de negarles el acceso a las universidades estatales, los programas de educación para adultos también les fueran restringidos a los extranjeros viviendo sin un documento que acredite su estancia en el territorio estadounidense.

De acuerdo con información divulgada por la President’s Alliance on Higher Education and Immigration, Florida figura entre los estados con mayor número de estudiantes sin estatus migratorio matriculados en sus escuelas públicas de educación primaria y secundaria.

Sin embargo, la nueva disposición adoptada por las 12 universidades públicas en el “Estado del Sol” únicamente aplicará para los alumnos que pretendan ingresar por primera ocasión a las instituciones educativas a partir del próximo curso.

Jay Collins, vicegobernador de Florida, elogió la decisión de cerrarle la puerta de las universidades públicas a los extranjeros carentes de estatus legal. (Crédito: Benjamin Fanjoy / AP)

Mediante una publicación en la plataforma X, anteriormente conocida como Twitter, Jay Collins, vicegobernador de Florida, elogió la decisión de cerrarle la puerta de las universidades públicas a los extranjeros carentes de estatus legal.

“Las universidades públicas de Florida son para estudiantes que se encuentran aquí legalmente. Punto. No se debería esperar que los contribuyentes de Florida subvencionen oportunidades para personas que infringieron nuestras leyes para venir aquí”, externó.

De acuerdo con Higher Ed Immigration —plataforma digital de recursos destinados a reunir datos, análisis de políticas y herramientas para apoyar a estudiantes indocumentados, beneficiarios de DACA, refugiados, estudiantes de origen inmigrante e internacionales— 60,065 estudiantes indocumentados asisten actualmente a instituciones de educación superior en Florida.

A través de un comunicado, Gustavo Rivera, director de La Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos de Florida, anticipó que la nueva posición asumida por las universidades públicas de Florida afectará de manera desproporcionada a estudiantes latinos,

“Debilita el principio de igualdad de oportunidades y privará a Florida de trabajadores cualificados y profesionales con formación académica”, escribió.

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