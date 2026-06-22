Florida quiere bloquear a indocumentados de estudiar en preparatoria y universidad

Para los inmigrantes indocumentados en Florida que intentan aprender inglés, obtener un diploma de bachillerato o asistir a la universidad podrían enfrentar problemas.

Nuevas reglas buscan restringir a los inmigrantes de la Educación General para Adultos o ser admitidos en cualquiera de las 28 universidades públicas del estado, para las cuales deben demostrar ser ciudadanos estadounidenses o tener estancia legal en Estado Unidos.

Este es el nuevo esfuerzo del gobierno en Florida para bloquear cualquier desarrollo personal o profesional de inmigrantes indocumentados e incluir a las instituciones educativas como verificadoras migratorias.

La Junta de Educación de Florida podría considerar los cambios el 30 de junio, según reportes del Miami Herald.

Para Norín Dollard, analista sénior de políticas y directora de Kids Count en el Instituto de Políticas de Florida, el plan está buscando “convertir estas universidades” en entidades de control migratorio.

El reporte indica que el Portal de Inmigración para la Educación Superior, la menos 49,000 personas son indocumentados matriculados en instituciones de educación.

El plan sigue una decisión previa contra estudiantes indocumentados: derogar el año pasado la elegibilidad para la matrícula estatal, revirtiendo una ley de 2014.

Según Gaby Pacheco, presidenta y directora ejecutiva de TheDream.US –que ayuda a indocumentados en programas escolares– la propuesta en Florida afectará a miles de niños, jóvenes y adultos, dejando a un lado aspectos esenciales de los aportes de estos inmigrantes.

“En TheDream.US, la edad promedio de nuestros becarios y exalumnos de Florida al llegar a este estado es de tan solo seis años, lo que significa que crecieron aquí, se graduaron de la escuela primaria y secundaria, y prosperaron cuando se les brindó la oportunidad”, expuso Pacheco. “Nuestros graduados de Florida ahora trabajan como enfermeros, médicos, maestros, ingenieros y en otras ocupaciones esenciales, lo que demuestra que la prohibición propuesta para los jóvenes indocumentados no solo sería perjudicial para su futuro, sino para el futuro de todo nuestro estado”.

La activista criticó que los promotores del cambio busquen eludir al Senado y la Cámara de Representantes de Florida.