J Balvin visitó ancianito en Colombia e hizo bailar a los residentes con su música
El astro del reguetón visitó un hogar de ancianos en Bucaramanga, donde compartió un momento íntimo con los residentes, quienes bailaron al ritmo de su música
En un gesto que conmovió a las redes sociales, el cantante colombiano J Balvin hizo una pausa en su apretada agenda para llevar alegría al Asilo San Rafael en Bucaramanga, Colombia.
Lejos de los grandes escenarios y las luces de los estadios, el “Niño de Medellín” decidió conectar con una de las poblaciones más queridas: los adultos mayores.
La visita, que se dio a conocer este sábado, no fue solo un acto protocolario. Balvin se integró como uno más, escuchando historias y recibiendo consejos de quienes él mismo llamó sus “nuevos abuelos”.
El momento cumbre de la jornada ocurrió cuando los residentes, contagiados por la energía del artista, se lanzaron a la pista para bailar al ritmo de “Tonto”, uno de sus más recientes lanzamientos.
A través de sus redes sociales, el cantante compartió imágenes del encuentro con un emotivo mensaje: “En Bucaramanga ya tengo muchos abuelos. Gracias por sus palabras y sabiduría. Los amo. Atentamente, su nieto favorito”.
Las reacciones no se hicieron esperar, y sus seguidores destacaron la humildad del artista y la vitalidad de los abuelos, quienes ya se habían vuelto virales anteriormente en plataformas como TikTok por su carisma.
Los seguidores de Balvin celebraron el encuentro con comentarios como: “Los nuevos bailarines del show de José” y “Qué belleza de gesto”. Para el cantante, la experiencia pareció ser revitalizante, reafirmando su conexión con sus raíces y su compromiso social en Colombia.
La jornada cerró con risas, abrazos y una lección invaluable: la música es un lenguaje universal capaz de unir generaciones y regalar momentos de felicidad genuina.
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