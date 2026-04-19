J Balvin visitó ancianito en Colombia e hizo bailar a los residentes con su música

En un gesto que conmovió a las redes sociales, el cantante colombiano J Balvin hizo una pausa en su apretada agenda para llevar alegría al Asilo San Rafael en Bucaramanga, Colombia.

Lejos de los grandes escenarios y las luces de los estadios, el “Niño de Medellín” decidió conectar con una de las poblaciones más queridas: los adultos mayores.

La visita, que se dio a conocer este sábado, no fue solo un acto protocolario. Balvin se integró como uno más, escuchando historias y recibiendo consejos de quienes él mismo llamó sus “nuevos abuelos”.

El momento cumbre de la jornada ocurrió cuando los residentes, contagiados por la energía del artista, se lanzaron a la pista para bailar al ritmo de “Tonto”, uno de sus más recientes lanzamientos.

A través de sus redes sociales, el cantante compartió imágenes del encuentro con un emotivo mensaje: “En Bucaramanga ya tengo muchos abuelos. Gracias por sus palabras y sabiduría. Los amo. Atentamente, su nieto favorito”.

Las reacciones no se hicieron esperar, y sus seguidores destacaron la humildad del artista y la vitalidad de los abuelos, quienes ya se habían vuelto virales anteriormente en plataformas como TikTok por su carisma.

Los seguidores de Balvin celebraron el encuentro con comentarios como: “Los nuevos bailarines del show de José” y “Qué belleza de gesto”. Para el cantante, la experiencia pareció ser revitalizante, reafirmando su conexión con sus raíces y su compromiso social en Colombia.

La jornada cerró con risas, abrazos y una lección invaluable: la música es un lenguaje universal capaz de unir generaciones y regalar momentos de felicidad genuina.

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