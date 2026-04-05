J Balvin reveló por qué no quiere que su hijo sea cantante

J Balvin no quiere que su hijo siga sus pasos. En una reciente y emotiva entrevista que ha resonado con fuerza en el mundo del espectáculo, el cantante colombiano sorprendió a sus seguidores al confesar una postura inesperada sobre el futuro de su hijo, Río.

A pesar de ser uno de los máximos exponentes del género urbano a nivel global, el cantante paisa fue tajante al expresar que no desea que el pequeño se convierta en cantante, calificando a la industria como una de las más difíciles y dolorosas.

Con una sinceridad que dejó ver su faceta más humana, el intérprete de “Mi Gente” explicó que su negativa no nace de una falta de apoyo al talento, sino de un deseo profundo de protección. “Es la carrera con más dolor”, afirmó Balvin en entrevista con Mix Radio, quien a lo largo de su trayectoria ha sido abierto sobre sus propias batallas contra la depresión y la ansiedad.

El peso de la fama

Para el colombiano, el éxito internacional ha venido acompañado de sacrificios personales que no desearía para su hijo. El artista recordó las dificultades enfrentadas antes de consolidarse, señalando que la exposición constante y la soledad que a veces implica el estrellato son cargas pesadas para cualquier individuo.

Balvin enfatizó que prefiere que Río crezca alejado del “ruido” de la industria y que encuentre su pasión en otros ámbitos donde su paz mental no se vea comprometida por las exigencias de las listas de éxitos o las críticas en redes sociales.

Esta revelación ha generado una ola de comentarios entre sus fanáticos, quienes aplauden la madurez y la prioridad que el cantante otorga a la salud mental y la estabilidad familiar por encima del legado artístico.

Seguir leyendo:

· J Balvin brilló en el Flag Football Game del Super Bowl LX

· J Balvin celebró los 32 años de Maluma con un mensaje especial

· ¡J Balvin y Residente sellan su reconciliación tras años de polémica!