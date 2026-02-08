J Balvin brilló en el Flag Football Game del Super Bowl LX

En una tarde donde la música urbana y el deporte se fusionaron, el artista colombiano J Balvin se convirtió en el gran protagonista del Super Bowl LX Flag Football Game.

El evento, celebrado este sábado 7 de febrero en el Moscone Center de San Francisco, sirvió como el preámbulo perfecto para la gran final de la NFL, consolidando el impacto de la cultura latina en el escenario deportivo más importante de Estados Unidos previo al show de medio tiempo que protagonizará Bad Bunny.

El cantante de “Mi gente”, quien asumió el rol de capitán del Team J Balvin, lideró a su escuadra hacia una emocionante victoria de 50-40 frente al equipo comandado por el comediante e influencer estadounidense Druski.

A pesar de ser su primera incursión competitiva en el fútbol bandera, el “Niño de Medellín” mostró una agilidad sorprendente y una conexión natural con sus compañeros.

El partido no solo destacó por el marcador, sino por el despliegue de estrellas. El equipo de Balvin contó con el respaldo táctico del legendario quarterback Cam Newton, mientras que el conjunto rival fue dirigido por el histórico Michael Vick.

La presencia de Diana Flores, la estrella mexicana y embajadora mundial del flag football, añadió el toque de excelencia técnica a una jornada que también incluyó a figuras como Benson Boone y Young Miko.

Al finalizar el encuentro, Balvin fue cargado en hombros por su equipo tras recibir el trofeo de campeón. Visiblemente emocionado, el cantante envió un mensaje contundente.

“Estar aquí es una bendición. Queríamos traer la energía, ponerle onda y demostrar que los latinos estamos en todos lados, incluso ganando en el fútbol”, afirmó el artista ante los medios.

Con esta participación, J Balvin reafirma su estrecha relación con la NFL tras su icónica aparición en el show de medio tiempo de 2020 protagonizado por Shakira y JLo.

Seguir leyendo:

· ¿Quiénes han sido los latinos que se han presentado en el Super Bowl?

· Shakira defiende a Bad Bunny y su presentación en el Super Bowl 2026

· Bad Bunny en el Super Bowl: El mensaje de Shakira y JLo para el reguetonero