J Balvin confirmó que asistirá al Super Bowl para ver a Bad Bunny

En un gesto que confirma el fin de las tensiones en la cima del género urbano, el astro colombiano J Balvin anunció oficialmente su reconciliación con el puertorriqueño Bad Bunny.

El intérprete de “Mi Gente” reveló que viajará el próximo fin de semana a Santa Clara, California, para presenciar el histórico espectáculo de medio tiempo de la NFL, donde el “Conejo Malo” será el protagonista.

Durante su paso por la alfombra roja de los Premios Grammy, Balvin compartió detalles sobre su renovada relación con el boricua. “Hablamos el otro día. Súper feliz. Creo que es un hombre que está muy maduro, sabe lo que quiere”, declaró el artista a la agencia EFE, destacando la evolución personal y profesional de su colega.

La asistencia de J Balvin al Levi’s Stadium el próximo 8 de febrero no es un hecho menor. Bad Bunny marcará un hito al convertirse en el primer artista latino en encabezar el “Halftime Show” del Super Bowl de manera individual.

“Yo voy a ir para verlo. Va a ser grande”, afirmó Balvin, quien se mostró visiblemente orgulloso del impacto global que la música latina sigue cosechando en la industria estadounidense.

Este reencuentro pone fin a años de distanciamiento y un intercambio de indirectas que mantuvo en vilo a los fanáticos de ambos.

Aunque la paz comenzó a gestarse públicamente el pasado 21 de diciembre, cuando Balvin apareció por sorpresa en un concierto de Bad Bunny en Ciudad de México, esta confirmación sella definitivamente el vínculo entre los dos pilares del reguetón actual.

“Luchamos para que esto siga creciendo”, concluyó Balvin, reafirmando que, más allá de las diferencias pasadas, la unidad es clave para mantener el dominio del ritmo urbano en el escenario mundial.

Seguir leyendo:

· ¿Quiénes han sido los latinos que se han presentado en el Super Bowl?

· Shakira defiende a Bad Bunny y su presentación en el Super Bowl 2026

· Bad Bunny en el Super Bowl: El mensaje de Shakira y JLo para el reguetonero