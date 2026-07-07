Bad Bunny y J Balvin llevaron el sabor latino a París en un explosivo reencuentro sobre el escenario

Bad Bunny continúa conquistando el mundo con su gira “DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour” y en esta ocasión fue el turno de París de cantar y bailar al ritmo de sus más grandes éxitos. Una de las sorpresas más comentadas de la noche se dio cuando el colombiano J Balvin apareció sobre el escenario, marcando un reencuentro explosivo entre los famosos.

Fue durante la velada del pasado 5 de julio cuando el intérprete de “Blanco” se sumó al boricua durante su presentación en la Paris La Défense Arena de la capital francesa.

Bad Bunny dio la bienvenida a su colega colombiano durante el segmento en su show donde consiente a la audiencia con una canción e invitado sorpresa.

Para este reencuentro, el icónico dúo interpretó sus temas en colaboración: “Como un bebé”, “La Canción” y “Qué Pretendes”. Momentos más tarde, J Balvin deleitó al público cantando algunos de sus grandes éxitos, incluyendo: “Mi Gente”, “Loco Contigo”, “In da Getto” y “Qué Calor”.

El momento quedó inmortalizado a través de videos y fotografías difundidas desde las plataformas de X y TikTok, desatando una conversación en redes sociales que tuvo como tema principal la gran camaradería entre ambos famosos.

“Wow, la mejor noche sin duda”, “Lugares donde me molesta no haber estado”, “Iconic duo unlocked”, “Mis papis”, “Oré por momentos como este”, “Estoy tan celosa de los que fueron esta noche” y “Bad Bunny y J Balvin kings”, son algunos de los mensajes que se leen en la red.

Pese a la emoción que desató el encuentro, esta no es la primera vez que Bad Bunny y J Balvin unen fuerzas para sorprender a la audiencia con una explosiva interpretación. Recordemos que tras años de distanciamiento, los famosos se reencontraron en el estadio GNP de la Ciudad de México y sellaron su paz con un emotivo abrazo y una interpretación sorpresa.

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