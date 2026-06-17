J Balvin y Bad Gyal destacan en los mejores álbumes de 2026, según Rolling Stone

La revista Rolling Stone ha lanzado su lista de “Mejores Álbumes en lo que va del 2026” y el talento latino se ha hecho presente a través de artistas como: J Balvin, Ryan Castro, Bad Gyal, Tokischa, Rawayana, Trueno y Julieta Venegas.

A plena mitad de año, el medio especializado en música ha dado a conocer una lista que reúne los lanzamientos más destacados del año a nivel global. Además de ver brillar a estrellas como BTS, Olivia Rodrigo, Harry Styles, Lucinda Williams, Drake y A$AP Rocky, la escena musical latina anotó un nuevo triunfo con la mención de algunos de sus representantes.

Por su parte, la dominicana Tokischa recibió una mención por “Amor & Droga”, su esperado álbum debut de estudio lanzado este año. En su recuento, Rolling Stone asegura que “esta provocadora favorita de la música latina presenta un proyecto sin concesiones en el que explora algunos de los capítulos más complejos de su vida personal”.

Los colombianos J Balvin y Ryan Castro se sumaron a esta celebración musical por su material discográfico en conjunto, “Omerta”. En su descripción sobre esta obra, los expertos aseguran que el álbum “se percibe como una evolución natural de la estrecha amistad entre ambos”.

“El álbum recorre los géneros que definen a cada artista: rock, dancehall y, por supuesto, reguetón, reflejando la confianza que estos colaboradores han depositado el uno en el otro”, señala la crítica de la revista Maya Georgi.

Asimismo, Rolling Stone nombró a “Más Cara” de Bad Gyal como uno de los mejores álbumes de 2026. En su descripción, se dijo: “Desprende una sensación constante de lujo VIP, desde la sensual elegancia de la neo-bachata ‘Da Me’ hasta los delicados adornos de sintetizador en ‘Fa$hion Killa’, con influencias EDM”.

Por su parte, la mexicana Julieta Venegas fue reconocida por su disco “Norteña”, mientras que Álvaro Díaz por “Omakase” y Rawayana por “¿Dónde Es El After?”. El argentino Trueno debutó en la lista con “TURR4ZO”.

El reconocimiento representa un nuevo logro para la música latina, la cual durante los últimos años ha conseguido posicionarse como una de las más aclamadas e influyentes.

Tan solo esta semana, la Academia de la Grabación anunció una serie de cambios para la 69.ª edición de los Premios Grammy, entre los que destaca la creación de una nueva categoría: “Mejor Canción Latina”.

De acuerdo con el comunicado, el nuevo premio estará destinado a reconocer el trabajo de los compositores detrás de las canciones. Según los criterios revelados, podrán competir temas inéditos cuyas letras estén escritas al menos en un 51% en español.

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