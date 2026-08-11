Karol G, J Balvin y más famosos expresan su apoyo a las víctimas del terremoto en Colombia

La mañana del 10 de agosto un devastador terremoto con magnitud de 7,4 azotó a Colombia, cobrando la vida de 224 personas y dejando a cientos de heridos en ciudades como Bogotá, Cali, Pereira y Manizales. Mientras los servicios de emergencia nacionales se mantienen atendiendo las necesidades de la población, decenas de caras conocidas no han tardado en reaccionar a este siniestro y sumar sus esfuerzos.

Una de las primeras celebridades en pronunciarse sobre las afectaciones fue el cantante colombiano J Balvin, quien a través de su cuenta de Instagram colocó un sentido mensaje en el que extendió su mano a las familias afectadas.

“Mucha fuerza con esta situación del temblor en Colombia. Fuerza para toda su gente y familia que están afectadas. Vamos a movernos de una para ayudar la situación”, aseguró.

Haciendo eco de esta iniciativa, su compatriota Karol G puso a disposición del público información para realizar donativos a los afectados a través de su Fundación Con Cora y la iniciativa “Colombia se LEVANTA”.

“En momentos como este, nos unimos, nos cuidamos y nos sostenemos como país. Mi solidaridad, mi corazón y mis oraciones están con todas las personas afectadas por el terremoto en Colombia y con tantas familias que hoy atraviesan momentos de dolor e incertidumbre“, señaló la denominada “Bichota”.

Por su parte, la actriz Sofía Vergara puso a disposición de sus seguidores los teléfonos de ayuda para los afectados, no sin antes compartir su sentir ante la situación.

“Como colombiana, siento profundamente el dolor de nuestra gente después de la pesadilla de hoy. A quienes hoy tienen miedo, a quienes han perdido tanto, a quienes buscan a sus seres queridos: no están solos”, indicó.

Esta red de apoyo al público colombiano también incluye a los cantantes Alejandro Sanz y Marc Anthony, quienes se pronunciaron al respecto desde sus cuentas de X con mensajes como:

“Cuando la tierra tiembla, el corazón se acerca. Estoy contigo mi Colombia” y “Mi gente de Colombia, les mando un abrazo inmenso desde la distancia. Todas mis oraciones están con los afectados por el temblor. Sepan que mi corazón está con ustedes y sus familias“, respectivamente.

De acuerdo con reportes oficiales, hasta el momento se contabilizan la cifra de muertos por el seísmo en Colombia asciende a 224, mientras que el presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, ha señalado que por lo menos 188 personas continúan desaparecidas en Cali. Sin embargo, continúan las labores de búsqueda y rescate de los sobrevivientes.

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