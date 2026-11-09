Niño haitiano de 8 años está bajo custodia tras cita con ICE en San Diego

Activistas defensores de los derechos de menores y funcionarios escolares denunciaron que un niño de 8 años, originario de Haití, que perdió su estatus de protección temporal a principios de este año, quedó bajo custodia federal después de cumplir una visita con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en San Diego.

El niño, alumno de tercer grado que asiste al Fay Elementary School en San Diego, quedó bajo custodia del gobierno en solitario tras acudir a una cita con ICE acompañado de su tío el jueves 5 de noviembre de 2026, según su distrito escolar y un grupo defensor de los derechos de los menores.

“El niño de ocho años recibió una carta para reunirse con un agente de ICE. Su tío, con quien vive desde que el padre del niño fue deportado hace más de un año, lo llevó a la reunión con el agente porque no quería infringir la ley”, dijo el Distrito Escolar Unificado de San Diego en un escrito dirigido al Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

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Los grupos defensores de los derechos del niño y funcionarios escolares dijeron que el menor había estado viviendo con el tío y sus primos después de que el año pasado el padre del pequeño fuera deportado a México.

“No le dieron al padre la oportunidad de establecer la tutela legal del niño“, declaró la directora ejecutiva de la organización sin fines de lucro Haitian Bridge Alliance, Guerline Jozef.

El niño haitiano bajo custodia es alumno de tercer grado en San Diego. Crédito: Eric Gay | AP

Según Cody Petterson, miembro del consejo directivo del Distrito Escolar Unificado de San Diego (SDUSD), el tío es mencionado en los registros escolares como cuidador autorizado del niño.

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La cadena ABC informó que un portavoz de ICE dijo que el tío no pudo establecer la tutela legal del niño haitiano, por lo que las autoridades federales trataron al pequeño como un menor no acompañado en virtud de la Ley de Reautorización de la Protección de las Víctimas del Tráfico de Personas, que brinda protección a los niños inmigrantes no acompañados.

La agencia federal de inmigración no alegó ninguna irregularidad ni abuso por parte del tío. Sin embargo, invocó a la ley para ordenar el traslado del niño tras haberlo designado como menor no acompañado.

“Por precaución y para garantizar la seguridad del niño, ICE determinó que lo mejor era sacarlo del hogar y ponerlo bajo el cuidado de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR)“, dijo el portavoz de ICE.

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De acuerdo con el distrito escolar de San Diego y el grupo de defensa de los menores, el niño haitiano de 8 años permanece bajo custodia de la ORR, sin que se tenga claro si será deportado de Estados Unidos.

La directora ejecutiva de la organización Haitian Bridge Alliance calificó la detención como una excusa para que ICE se llevara al menor y lo someta, potencialmente, a un proceso de deportación.

“Estaba muy bien vestido y muy bien atendido. No hay absolutamente ninguna razón para que lo separen de sus familiares sin antes seguir los procedimientos adecuados, sabiendo perfectamente que ICE ya deportó a su padre”, expresó Jozef.

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Los funcionarios del Distrito Escolar Unificado de San Diego aseguraron, en una carta dirigida al DHS, que presenciaron situaciones en las que niños que en lugar de estar asistiendo a la escuela y participando en un entorno educativo de apoyo, se encuentran en instalaciones gubernamentales.

“Los niños no deberían perder el acceso a la educación simplemente por las circunstancias que se desarrollan a su alrededor”, dijo el SDUSD en su escrito a la agencia federal.

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