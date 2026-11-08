Policías encubiertos son confundidos con agentes de ICE en San Bernardino

Oficiales encubiertos del Departamento de Policía de Fontana (FPD), que se encontraban en una investigación de narcóticos, fueron confundidos con agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) federales de inmigración, lo que provocó una concentración de personas frente a una residencia de Cudahy.

Las autoridades informaron que el incidente ocurrió el viernes 30 de octubre de 2026, cuando varias personas creyeron que se estaba llevando a cabo un operativo por parte de agentes federales de inmigración, por lo que comenzaron a grabar a los oficiales con sus teléfonos celulares.

Según el FPD, los oficiales vestían ropa de civil, pero también llevaban chalecos tácticos con la palabra “Policía” en la parte trasera, así como una insignia del Departamento de Policía de Fontana en la parte delantera.

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El sargento de policía de Fontana, Nathan Weiske, expresó que los oficiales se identificaron como miembros del FPD e informaron a las personas que estaban realizando una operación de control de narcóticos. Sin embargo, la multitud se agitó todavía más.

“Durante la ejecución de la orden de registro en esa residencia en busca de narcóticos, una multitud muy hostil y agitada se les acercó. Se identificaron como agentes de la Policía de Fontana”, dijo Weiske.

“Dijeron que no tenían nada que ver con ICE”, agregó Weiske. “Les gritaban constantemente que eran de ICE. Mostraron pruebas de que no lo eran”.

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El sargento agregó que los oficiales portaban placas del Departamento de Policía de Fontana, pero las personas que se habían reunido no cooperaron.

De acuerdo con el FPD, el Departamento del Sheriff del condado de Los Ángeles (LASD) intervino posteriormente, cuando la multitud creció hasta alcanzar casi 100 personas. Las autoridades alegan que varios vehículos policiales fueron vandalizados, incluyendo el pinchazo de sus neumáticos.

“Destrozaron sus vehículos, pincharon sus llantas y comenzaron a dañarlos, lo cual traspasa la línea entre la protesta pacífica y la interferencia con una investigación. y estos agentes estaban en su comunidad tratando de sacar las drogas de las calles, lo que significa quitarles el veneno de las manos a los niños”, añadió Weiske.

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Los vehículos poiciales vandalizados tuvieron que ser remolcados de Cudahy a Fontana, a una distancia de 55 millas (88 kilómetros).

El Departamento de Policía de Fontana aseguró que no proporciona ninguna asistencia a los operativos de agentes federales de inmigración, excepto en situaciones de emergencia que involucren la seguridad pública.

“Si tienen problemas y algo malo está sucediendo, les brindaremos asistencia hasta ese punto. Pero no nos encargamos de hacer cumplir las leyes de inmigración. No es nuestra función. No es nuestro deber. Servimos a los ciudadanos de Fontana y a la comunidad”, declaró Weiske.

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Se informó que el Departamento del Sheriff del condado de Los Ángeles está investigando los incidentes de vandalismo denunciados para establecer si se presentarán cargos.

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