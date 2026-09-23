Hombre de California arrestado por crimen sin resolver de su esposa hace 20 años

Un hombre del sur de California fue arrestado en relación con el asesinato sin resolver de su esposa, quien estuvo desaparecida durante 20 años.

En un comunicado, se informó que alguaciles del condado de San Bernardino detuvieron a Jeff Maiorca, de 53 años y residente de Big Bear, por la muerte de su esposa, Jill Maiorca, de 29 años.

Sheriff's Cold Case Detectives Arrest Big Bear Resident in the 2006 Murder of His Wife https://t.co/ba3Cx3xy7q — San Bernardino County Sheriff (@sbcountysheriff) September 23, 2026

Las labores de investigación comenzaron el 28 de octubre de 2020, después de que las autoridades fueran alertadas sobre un hallazgo sospechoso en una vivienda ubicada en la cuadra 39000 de Forest Road, en Big Bear Lake, en el condado de San Bernardino.

Sigue leyendo: Sospechoso acusado de asesinato por caso de secuestro y homicidio en el condado de San Bernardino

Los alguaciles que acudieron al lugar descubrieron restos humanos mientras investigaban un espacio de acceso restringido debajo de una vivienda.

Se recuperaron los restos para practicarles una autopsia, lo que ayudó a determinar que la causa de la muerte había sido un homicidio.

“A pesar de las pruebas de ADN y las continuas investigaciones, la identidad del fallecido sigue siendo desconocida y la investigación permanece sin resolver“, informó entonces el Departamento del Sheriff del condado de San Bernardino (SBSD).

Sigue leyendo: Víctima de secuestro que murió a balazos es identificada en San Bernardino

En 2023, el Equipo de Homicidios de Casos Sin Resolver del SBSD se hizo cargo de la investigación y envió los restos para un análisis de ADN adicional.

Finalmente, los restos fueron identificados como los de Jill Maiorca, una mujer que había sido reportada como desaparecida en 2007.

Los exámenes determinaron que la mujer fue asesinada en noviembre de 2006 y que sus restos fueron ocultados bajo una vivienda sin el conocimiento del propietario.

Sigue leyendo: Presunto secuestrador muere a tiros por alguaciles del condado de San Bernardino

Una investigación exhaustiva ayudó a los detectives a identificar a Jeff Maiorca como sospechoso del homicidio.

El 21 de septiembre de 2026, Jeff fue arrestado como sospechoso de asesinato, sin que se proporcionaran más detalles porque la investigación se mantiene en curso.

Las autoridades solicitaron que, si alguna persona tiene información relacionada con este caso, llame al detective Malcolm Page o al sargento Justin Giles al 909-890-4916.

Sigue leyendo: Operativo incauta 7.5 toneladas de fuegos artificiales ilegales en San Bernardino

Para presentar una denuncia de forma anónima, puede comunicarse con We-Tip al 844-909-3006, enviar un mensaje de texto con la palabra “REPORT” al 844-909-3006, o hacerlo por internet, en su sitio web, en este enlace.

Sigue leyendo:

· Desmantelan cultivo ilegal de cannabis en San Bernardino

· Familia de San Bernardino exige justicia tras tiroteo de alguacil a joven de 18 años

· Hispana muere al defender a hijo de 5 años en ataque de perros en San Bernardino