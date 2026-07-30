Presunto secuestrador muere a tiros por alguaciles del condado de San Bernardino

Alguaciles del condado de San Bernardino mataron a balazos a un presunto secuestrador que descendió de un automóvil y disparó a una víctima que estaba en el maletero del vehículo después de que una persecución policial terminara en una calle residencial, este miércoles en Chino Hills.

El Departamento del Sheriff del condado de San Bernardino (SBSD) informó que el incidente ocurrió a las 10:14 p.m. de este miércoles en el área de Wandering Ridge Drive.

On Wednesday, July 29, 2026, at about 10:14 p.m., deputies in Chino Hills were dispatched to the 2100 block of Monteverde Drive. The reporting party heard gunshots and heard someone screaming. While deputies were responding, they located the suspect vehicle travelling at a high? pic.twitter.com/SmBzNUKxwe — San Bernardino County Sheriff (@sbcountysheriff) July 30, 2026

Una cámara de vigilancia captó las incidencias que ocurrieron después de que los alguaciles detuvieran el vehículo sospechoso, un Nissan Altima con matrícula de Oregon.

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Según el SBSD, tras la parada de tráfico, un pasajero salió del vehículo, así como el conductor, quien caminó hasta el maletero, lo abrió y disparó a una víctima de secuestro que se encontraba en el interior, antes de que los alguaciles abrieran fuego.

“Aparentemente había una víctima dentro que había sido secuestrada en la dirección anterior de Monteverde Drive”, dijo la portavoz del SBSD, Gloria Orejel.

Paramédicos determinaron que tanto el presunto secuestrador como la víctima habían fallecido en el lugar del tiroteo.

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En la zona se observó una manta blanca que cubría un cuerpo que estaba en el suelo junto al Nissan Altima, rodeado de varias marcas de evidencia. El cuerpo de la persona secuestrada permanecía en el maletero.

Hasta la mañana de este jueves, las autoridades de San Bernardino no habían identificado a las dos personas fallecidas. Durante el tiroteo, ningún agente resultó lesionado.

De acuerdo con los investigadores, el incidente comenzó poco después de las 10:00 p.m. en Monteverde Drive, donde los agentes respondieron a un reporte de disparos y de una persona que pedía ayuda a gritos.

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Cuando los alguaciles llegaron al lugar, observaron al conductor del Nissan Altima, a quien intentaron detener.

“El conductor no cedió el paso y se inició una breve persecución“, dijo la oficial Orejel.

Momentos después, la persecución policial terminó cerca de Wandering Ridge Drive, lugar donde ocurrió el tiroteo.

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El SBSD dijo que los alguaciles desconocían inicialmente que se trataba de un secuestro y de que había una persona en el interior del maletero del Nissan Altima, lo que descubrieron hasta después de que el presunto secuestrador abrió el maletero e hizo los disparos.

Las autoridades de San Bernardino aseguraron, en una publicación en las redes sociales, que no había ninguna amenaza para la comunidad de Chino Hills y que no había sospechosos prófugos.

En sus informes, el SBSD no hizo ninguna referencia al pasajero que también descendió del Nissan Altima momentos antes de que ocurrieran los disparos.

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La investigación del caso se mantiene en curso por parte del Departamento del Sheriff del condado de San Bernardino.

Si alguna persona tiene información relacionada con el caso, debe llamar a la Sección de Homicidios del SBSD al 909-890-4904.

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