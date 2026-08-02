Víctima de secuestro que murió a balazos es identificada en San Bernardino

El Departamento del Sheriff del condado de San Bernardino (SBSD) identificó a la víctima de secuestro que murió a balazos el 29 de julio cuando se encontraba en el maletero de un vehículo en Chino Hills después de una persecución policial.

El empresario local Shukur Aikebaer, de 60 años, fue identificado por las autoridades como el hombre que falleció a causa de disparos de su presunto secuestrador.

De acuerdo con el SBSD, el incidente ocurrió la noche del 29 de julio, cuando dos sospechosos cortaron deliberadamente el suministro eléctrico de la residencia del empresario, ubicada en la cuadra 2100 de Monteverde Drive.

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Los sospechosos fueron identificados como Zhengfeng Bo, de 67 años, quien murió por disparos de los alguaciles, y Jianquan Bo, de 60 años, quien permanece bajo custodia sin derecho a fianza.

Según el SBSD, Aikebaer y Zhengfeng se conocían previamente y habían trabajado juntos.

La portavoz del SBSD, Gloria Orejel, dijo que, cuando Aikebaer salió de su casa a revisar la instalación eléctrica, los dos sospechosos le dispararon y lo obligaron a entrar en la cajuela de un automóvil Nissan Altima gris, con placas de Oregon, antes de huir del lugar.

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Una persona se comunicó al 911 para reportar un tiroteo y el secuestro de una persona en Monteverde Drive.

Alguaciles respondieron a la llamada de emergencia e identificaron al vehículo conducido por los sospechosos, lo que originó una persecución policial de aproximadamente una milla que terminó en el área de Wandering Ridge Drive.

En la parada de tráfico, los oficiales ordenaron a los dos ocupantes descender del vehículo, instrucción que siguió primero el pasajero.

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Instantes después, el conductor salió del Nissan Altima y se acercó al maletero antes de abrirlo y dispararle al empresario que estaba dentro.

Ante los disparos del conductor, los alguaciles respondieron y abrieron fuego, abatiendo a Zhengfeng Bo, mientras que Aikebaer falleció en el lugar del tiroteo pese a los intentos de reanimarlo.

El Departamento del Sheriff del condado de San Bernardino dijo que Jianquan Bo, después de descender del Nissan Altima, se entregó sin ningún incidente. Permanece en el Centro de Detención West Valley acusado de asesinato y secuestro sin derecho a fianza.

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Registros empresariales de California consultados por autoridades señalan que Aikebaer y Zhengfeng Bo mantenían una relación laboral en Panshi, una firma de inversión inmobiliaria con sede en la residencia de Bo, en Irvine.

En el negocio, Zhengfeng aparecía como director ejecutivo, mientras que Aikebaer figuraba como secretario.

De acuerdo con el abogado de Zhengfeng Bo, la controversia se tiene en un complejo de apartamentos valorado en $20 millones de dólares en Pasadena.

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El abogado dijo que Bo está demandando a los antiguos administradores del complejo, a quienes acusa de impedirle tomar el control de la propiedad.

Los detectives ejecutaron una orden de registro en la casa compartida por los hermanos Bo, en Irvine, donde recuperaron evidencias, dijo el SBSD.

La investigación se mantiene en curso por parte de la Unidad de Homicidios del Departamento del Sheriff del condado de San Bernardino.

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