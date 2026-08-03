Sospechoso acusado de asesinato por caso de secuestro y homicidio en el condado de San Bernardino

El sospechoso que sobrevivió al incidente de secuestro y homicidio en Chino Hills fue acusado este lunes de cargos de asesinato por la fiscalía de distrito del condado de San Bernardino.

Jason Anderson, fiscal del condado de San Bernardino, declaró que se presentaron cargos de asesinato contra Jianquan Bo, así como una alegación de circunstancias especiales que podrían convertir este caso en un asesinato capital.

“Una de las cosas que podría resultar confusa para el público es cómo se puede acusar de asesinato al pasajero que sale del auto. Este es el concepto y la teoría del homicidio doloso“, explicó el fiscal Anderson.

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“Debido a que el secuestro es intrínsecamente peligroso, alegamos que el Sr. Bo sabía exactamente cuál era el plan cuando fueron a la casa de la víctima“, agregó.

Hasta la mañana de este lunes, todavía se desconocía el motivo del secuestro y posterior homicidio del empresario Shukur Aikebaer, de 60 años, aunque el fiscal del condado de San Bernardino confirmó que la víctima y Zhengfeng Bo, de 67 años, estaban relacionados por negocios.

Este lunes, el sheriff del condado de Los Ángeles, Shannon Dicus, declaró que este homicidio tenía los elementos de un “acto de violencia premeditado”.

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La noche del miércoles 29 de julio, alrededor de las 10:15 p.m., Aikebaer salió de su casa, en la cuadra 2100 de Monteverde Drive, en Chino Hills, para revisar un panel eléctrico después de que ocurrió un corte en el suministro de energía.

Aprovechando el momento, presuntamente Zhengfeng y Jianquan Bo le dispararon y lo secuestraron, obligándolo a entrar en el maletero de un automóvil Nissan Altima.

De acuerdo con los informes del Departamento del Sheriff del condado de San Bernardino (SBSD), una persona se comunicó al 911 para solicitar ayuda después de que ocurrieron los disparos.

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Alguaciles respondieron a la llamada e identificaron el automóvil de los sospechosos. Intentaron detenerlo, pero el vehículo se alejó, lo que originó una persecución policial, de aproximadamente una milla, que terminó en el área de Wandering Ridge Drive.

“Los oficiales ordenaron a los dos ocupantes que salieran del auto. El pasajero obedeció. Sin embargo, el conductor descendió, se acercó al maletero del vehículo sospechoso, lo abrió y disparó contra una víctima que se encontraba dentro”, dijo la oficial Gloria Orejel, portavoz del SBSD.

Al ocurrir los disparos del sospechoso, los alguaciles abrieron fuego, alcanzando a Zhengfeng Bo. Al encontrar a la víctima en el maletero, las autoridades intentaron salvarle la vida, pero murió a causa de los disparos.

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Dicus aseguró que, con la información que tenían en ese momento, los oficiales que respondieron a la emergencia, no sabían que se trataba de un secuestro y de que una persona se encontraba dentro del maletero del Nissan Altima.

El fiscal de distrito del condado de San Bernardino dijo que era difícil intentar conocer los motivos que pudieron tener los dos sospechosos para secuestrar al empresario.

“Siempre es muy, muy difícil explicar un comportamiento criminal… particularmente algo que fue tan dinámico y que sucedió tan rápido“, expresó Anderson.

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Como parte de la investigación, los detectives examinarán los registros comerciales para determinar si algún asunto financiero o alguna decisión empresarial podría estar relacionado con este caso, dijo el fiscal.

Se espera que Jianquan Bo comparezca esta semana ante un juez en el tribunal de Rancho Cucamonga.

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