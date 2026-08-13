Hispana de 12 años camina tras recuperarse de una lesión medular, en el sur de California

Una hispana de 12 años, residente del condado de San Bernardino, se recupera de una lesión en la columna vertebral que amenazaba con dejarla paralítica, tras salir caminando por su propio pie del hospital en el que la atendieron.

Morgan López, quien vive en Rancho Cucamonga con su familia, es una apasionada de la danza, en particular como bailarina acrobática avanzada.

En mayo, cuando Morgan practicaba una rutina, hizo una parada de cabeza, un ejercicio que realizaba con bastante frecuencia y facilidad.

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Sin embargo, en esa ocasión, la adolescente de 12 años empezó a sentir un dolor agudo en el cuello, por lo que su familia la llevó a un hospital.

Después de practicarle los estudios, los médicos confirmaron que la joven hispana había sufrido un accidente cerebrovascular medular.

Un incidente cerebrovascular medular interrumpe esencialmente el flujo de sangre a la columna vertebral. En el caso de López, la lesión también comprometió su área respiratoria.

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De acuerdo con la Clínica Cleveland, los accidentes cerebrovasculares medulares son muy poco frecuentes (menos del 1% de todos los accidentes cerebrovasculares), Sin embargo, cuando ocurren, pueden ser mortales o causar discapacidades permanentes.

“La mayoría de los accidentes cerebrovasculares ocurren cuando un vaso sanguíneo del cerebro se obstruye por un coágulo o se rompe y sangra. Los accidentes cerebrovasculares medulares se producen por los mismos motivos, pero la obstrucción o hemorragia ocurre en la médula espinal“, explica la Clínica Cleveland.

Los médicos dijeron a los padres de Morgan, Jamie y Felipe López, que había la posibilidad de que su hija no pudiera volver a caminar.

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“No le dijimos que existía la posibilidad de que nunca pudiera moverse de nuevo. Tenemos muchísima fe y esperanza en ella”, declaró Jamie López, en una entrevista con la cadena KTLA.

A pesar del pronóstico poco alentador, los padres apoyaron a Morgan lo más posible, mientras que la joven hacía todos sus ejercicios de rehabilitación para recuperar la movilidad de sus piernas.

Después de tres meses de ejercicios diarios de fisioterapia y de entrenamiento de fuerza, Morgan logró recuperar la fuerza y la movilidad en casi todos los músculos de su cuerpo.

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El 11 de agosto, Morgan López salió caminando por su propio pie del Totally Kids Rehabilitation Hospital, en Loma Linda.

“Cuando se puso de pie, tenía una gran sonrisa en el rostro porque, al levantarse, fue más fácil de lo que pensaba”, aseguró el padre de Morgan, Felipe López.

Morgan continuará su rehabilitación en otro centro médico antes de regresar a casa para readaptarse a un estilo de vida pleno y activo.

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“Me inspira el deseo de volver a bailar. Espero que, al continuar con mi rehabilitación, me fortalezca para poder volver a bailar en el escenario e ir a la escuela”, expresó Morgan López.

Felipe López declaró que, después de que Morgan complete su recuperación, ambos correrán la maratón de Long Beach, en octubre.

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