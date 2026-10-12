Bomberos de San Bernardino rescatan a dos personas de una alcantarilla inundada

Dos personas sin hogar fueron rescatadas este domingo tras quedar atrapadas por una inundación en una alcantarilla de la ciudad de San Bernardino.

El Distrito de Protección contra Incendios del condado de San Bernardino hizo el rescate en la cuadra 6900 de Fairfax Drive a las 8:40 a.m. de dos personas atrapadas dentro de un túnel de alcantarillado que desembocaba en un canal principal de control de inundaciones repleto de agua.

“Durante los preparativos para el rescate, se consideró la posibilidad de una extracción en helicóptero, pero se descartó rápidamente debido a que los cables de alta tensión cruzaban el canal”, dijo el Departamento de Bomberos del condado de San Bernardino.

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“Utilizando un camión con escalera, el personal especializado en rescate en aguas rápidas accedió a las víctimas y las rescató una por una”, agregó.

El Servicio Meteorológico Nacional había pronosticado intensas lluvias en el sur de California por efectos de la tormenta Rachel, con una mayor intensidad de precipitaciones durante este domingo 11 de octubre.

Con antelación, las autoridades advirtieron a las personas sin hogar que vivían en los túneles sobre el pronóstico de lluvias intensas. Sin embargo, algunas de ellas permanecieron en el interior de los túneles cuando ocurrió la tormenta.

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“En los días previos, las unidades aéreas del sheriff de San Bernardino sobrevolaron los canales de control de inundaciones y los cauces de los ríos anunciando la proximidad de la tormenta y recomendando buscar terrenos elevados“, dijo el Departamento de Bomberos del condado de San Bernardino.

“(Una de) las víctimas les dijo a los rescatistas que había escuchado los anuncios, pero que se había refugiado de tormentas anteriores en el mismo lugar y no pensó que sería grave“, agregó el departamento.

Las dos personas sin hogar fueron rescatadas ilesas y se negaron a ser trasladadas a un hospital. Regresaron a un campamento que se localiza fuera del canal de control de inundaciones.

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Dos mujeres y cuatro perros rescatados

Dos mujeres sin hogar y cuatro perros fueron rescatadas este domingo tras quedar atrapados en una isla rodeada por la crecida de un río, en San Bernardino.

Los servicios de rescate del Distrito de Protección contra Incendios del condado de San Bernardino acudieron al río Santa Ana, en el área de E Street, aproximadamente a las 11:58 a.m.

Las dos mujeres y las mascotas quedaron atrapadas en el momento en que subió el nivel del río, quedando aisladas de su campamento de personas sin hogar que estaba en la orilla.

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Para el rescate, los bomberos utilizaron una balsa inflable para alcanzar la isla y les entregaron chalecos salvavidas a las dos mujeres antes de trasladarlas de regreso a la orilla.

El rescate de los dos perros requirió el uso de equipo especial para evacuarlos de la isla.

“Los perros pequeños estaban demasiado inquietos con la aventura, así que los metimos en una bolsa de malla para el traslado“, dijo el Departamento de Bomberos del condado de San Bernardino.

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El grupo de las mujeres y las cuatro mascotas fue rescatado sano y salvo.

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