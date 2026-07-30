Representante Aguilar visita centros de salud de Inland Empire afectados por recortes federales

El representante Pete Aguilar visitó este miércoles dos centros de salud de Inland Empire que se han visto afectados por los recortes federales.

Aguilar acudió al Neighborhood Healthcare, en Rialto, y al Centro InnovAge PACE, en San Bernardino, que sufren los efectos del recorte de presupuesto a Medicaid y Medicare, incluidos en la Ley de Recortes Federales, de la administración Trump.

Ambos centros brindan servicios de salud asequibles y de alta calidad a los residentes de Inland Empire, con pacientes que están en riesgo de perder sus tratamientos médicos debido a la falta de fondos en los programas de cobertura de salud y al aumento de los costos de la atención médica.

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Neighborhood Healthcare Rialto es un Centro de Salud Calificado Federalmente (FQHC) que ofrece atención primaria, odontológica, pediátrica y servicios de salud mental a los residentes de Inland Empire.

Según datos del representante Aguilar, el 87% de los pacientes de Neighborhood Healthcare dependen de Medi-Cal para pagar su atención médica.

Desde la promulgación de la ley “Big Ligly Bill”, el centro médico ha perdido más del 13% de sus pacientes de Medi-Cal debido a los recortes y al aumento de los costos, sin que se descarte que el número se incremente a corto plazo.

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En el caso del Centro InnovAge PACE, ofrece atención primaria, terapia, comidas y servicios sociales a cerca de 1,500 adultos mayores de la región que cuentan con la cobertura de Medicaid y Medicare.

El representante Pete Aguilar (tercero, de izq. a der.), con directivos de InnovAge PACE, en San Bernardino. Crédito: Oficina del representante Pete Aguilar | Cortesía

“Rialto Neighborhood Healthcare y el Centro InnovAge PACE brindan atención médica esencial, de calidad y asequibles a miles de familias de Inland Empire“, declaró el representante Pete Aguilar en un comunicado de prensa.

“Pero ahora, muchos adultos mayores, niños, veteranos y otras personas que reciben atención en estos centros podrían no poder costearla debido a los recortes republicanos de Medi-Cal y Medicare, incluidos en la Ley de Recortes Fiscales”, añadió.

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Aguilar aseguró que seguirá luchando contra esos ataques a los programas de salud dedicados a salvar vidas, así como para garantizar que las familias de California puedan obtener la atención médica que necesitan sin quedar en la ruina.

“Nuestros programas y recursos multilingües ayudan a personas y familias con todo, desde obtener cobertura de seguro médico hasta recibir asistencia alimentaria“, expresó el director ejecutivo de Neighborhood Healthcare, el Dr. Rakesh Patel.

El médico agregó que el acceso a una atención médica integral, compasiva y de calidad es un derecho, no un privilegio, y que en Rialto y sus alrededores, no le niegan a nadie los servicios de salud que necesitan.

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