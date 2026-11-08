Frontera mexicana espera freno a deportaciones de Trump tras victoria demócrata

Organizaciones migrantes de Tijuana confían en que el nuevo Congreso limite las políticas migratorias de Donald Trump, aunque advierten que las deportaciones podrían continuar.

La victoria del Partido Demócrata en las elecciones legislativas de Estados Unidos generó expectativas entre las organizaciones defensoras de migrantes en la frontera con México, que esperan que la nueva mayoría en el Congreso frene las políticas de deportación impulsadas por el presidente Donald Trump.

Los resultados de las elecciones del 3 de noviembre, que devolvieron a los demócratas el control de la Cámara de Representantes y del Senado, representaron un revés para el mandatario republicano. De acuerdo con Associated Press (AP), el triunfo otorgará a la oposición mayores facultades para investigar las acciones de su Administración, supervisar las políticas migratorias y bloquear iniciativas legislativas.

Sin embargo, el nuevo Congreso, que entrará en funciones en enero de 2027, no supondrá automáticamente la suspensión de las deportaciones ni de los operativos de detención, cuya ejecución continuará bajo la autoridad del Gobierno federal.

En Tijuana, Baja California, representantes de organizaciones civiles consideraron que el resultado electoral podría abrir una oportunidad para modificar las medidas restrictivas de Washington.

José María García Lara, director de Movimiento Juventud 2000 y coordinador de la Alianza Migrante de Tijuana, expresó a la agencia EFE que todavía existía incertidumbre sobre los posibles cambios.

“Quizás pueda haber cambios, no lo sabemos realmente. Eso ya queda en manos de los ciudadanos estadounidenses, de lo que están viviendo”, expresó.

El activista explicó que, pese al reforzamiento de la vigilancia fronteriza y la disminución en la ocupación de los refugios, los migrantes continuaron llegando a la ciudad, aunque muchos permanecieron fuera de los espacios de asistencia.

“Siguen llegando aquí que no se visibilizan porque los albergues incluso están semivacíos”, señaló.

Por su parte, José Luis Pérez Canchola, integrante de la Academia Mexicana de Derechos Humanos, consideró que el resultado electoral reflejó un creciente descontento hacia las políticas de Trump.

“Yo siento que hay un rechazo ahorita al presidente Trump por parte de todas las familias migrantes por su discurso discriminatorio. Si esto sucede, pudiera detenerse un poco su persecución de migrantes”, manifestó a EFE.

Pérez Canchola también denunció la deportación de menores de edad que, según su testimonio, fueron separados de sus familias tras ser detenidos en espacios públicos de Estados Unidos.

“Diario llegan uno, dos, tres deportados, desde seis, siete, ocho años, porque los detienen en un parque, en una escuela, en una iglesia”, afirmó.

Sin embargo, no presentó cifras oficiales que permitieran establecer la dimensión de estos casos.

Raúl Ochoa, director de la Casa del Migrante de Tijuana, advirtió sobre las consecuencias de las repatriaciones hacia localidades alejadas de los lugares de residencia de las personas deportadas, una práctica que dificultó la reunificación familiar.

“Han alejado a las personas de sus espacios originarios y han disminuido las posibilidades de reencontrarse con sus familias, ¿no? Lo cual también es una manera de muerte”, declaró.

El nuevo escenario político abrió la posibilidad de que los demócratas impulsaran investigaciones sobre los procedimientos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), las condiciones de detención y los recursos destinados a la vigilancia migratoria. No obstante, cualquier reforma legislativa enfrentaría la posibilidad de un veto presidencial.

Para las organizaciones de Tijuana, la recuperación del Congreso por parte de los demócratas representó una oportunidad para exigir mayor protección de los derechos de los migrantes, aunque reconocieron que los cambios dependerán de la negociación entre el Legislativo y la Casa Blanca.

Mientras tanto, la frontera mexicana continuará como uno de los principales puntos de recepción de personas deportadas, sin garantías de que el nuevo equilibrio político en Washington modifique de inmediato la estrategia migratoria estadounidense.

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