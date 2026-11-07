ICE arresta a estudiante de Berkeley, con solicitud de asilo, en California

Paula Valentina Albornoz Hernández, una estudiante colombiana de 23 años, esperaba abordar un avión rumbo a Portland, Oregón. Tenía planeado pasar unos días de descanso con su novio, Anthony, pero el viaje terminó de una manera que ninguno de los dos imaginaba: agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) la detuvieron en el aeropuerto de San Francisco (SFO).

Paula, estudiante de administración de empresas en la Universidad de California en Berkeley (UC Berkeley), permanece bajo custodia migratoria en el centro de detención de California City, mientras su defensa busca que sea liberada.

El caso ha provocado preocupación entre estudiantes, profesores y autoridades universitarias, que se han movilizado para respaldarla. Sus abogados, del Centro Legal de la Raza, presentaron una petición de hábeas corpus ante una corte federal para cuestionar la legalidad del arresto.

Compañeros de Paula piden su liberación. Foto: Felicia Mello/Berkeleyside via AP.

De acuerdo con su representante legal, Nikolas De Bremaeker, Paula llegó a Estados Unidos desde Colombia en septiembre de 2022. Aunque permaneció en el país después de que venciera el periodo autorizado por su visa, solicitó asilo por presunta violencia de género grave y su petición continúa pendiente. También contaba con un permiso de trabajo vigente y no tenía antecedentes penales, según su abogado.

La versión de su novio añade un componente especialmente doloroso. Anthony contó que ambos ya estaban en la zona de embarque cuando un hombre vestido de civil se acercó a Paula y comenzó a preguntarle su nombre. Después de varios intentos, confirmó su identidad y, según el testimonio del joven, los agentes la separaron de él para comunicarle que sería detenida por haber excedido el tiempo de su visa.

“Fue aterrador ver cómo separaban a mi pareja de mí y no poder hacer nada”, relató Anthony.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) confirmó la detención, pero defendió la actuación de los agentes. Según su versión, Paula ingresó legalmente el 6 de septiembre de 2022 y tenía autorización para permanecer hasta el 6 de marzo de 2023.

La dependencia sostuvo que permanecerá bajo custodia mientras avanzan los procedimientos de deportación. También aclaró que una solicitud de asilo pendiente o un permiso de trabajo no equivalen a un estatus migratorio legal. El DHS negó, además, que los agentes hubieran omitido identificarse.

La detención de la estudiante se dio sin una orden de arresto. Foto: Felicia Mello/Berkeleyside via AP.

La universidad intercede por su estudiante

La detención también encendió las alarmas dentro de UC Berkeley. El rector Rich Lyons envió una carta de respaldo en la que describió a Paula como una de las estudiantes destacadas de la institución y pidió que se le permita continuar su formación académica.

“Les pido respetuosamente que hagan posible que Paula retome sus estudios con nosotros”, expresó.

Los abogados argumentan que ICE habría violado la legislación federal y la Constitución porque, según la petición, los agentes no presentaron una orden judicial ni evaluaron si existía riesgo de fuga antes de detenerla. La defensa solicita que sea liberada y que no vuelva a ser arrestada sin una justificación demostrada ante un tribunal.

La preocupación no se limita a su situación migratoria. Paula fue trasladada al centro de California City, una instalación que ha sido cuestionada por sus condiciones de atención médica. Una investigación ordenada por un tribunal encontró deficiencias importantes en la atención proporcionada a las personas detenidas.

Mientras tanto, sus compañeros han buscado la manera de evitar que pierda clases y exámenes. Anthony asegura que Paula siempre soñó con estudiar en Berkeley y que ahora lo único que quieren es que pueda regresar a cumplir esa meta.

Paula tiene programada una audiencia ante un tribunal de inmigración para el 17 de noviembre. Ese procedimiento será independiente de la batalla judicial que sus abogados mantienen para impugnar su detención.

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