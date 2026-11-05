Venezolano muere bajo custodia de ICE tras pasar un mes hospitalizado

ICE confirmó la muerte de un inmigrante venezolano de 53 años que permanecía bajo custodia migratoria y llevaba casi un mes hospitalizado en San Antonio, Texas. Fran Gregory Portillo Zapata falleció el 29 de octubre en el North Central Baptist Hospital, según el reporte publicado por la agencia el 2 de noviembre.

El venezolano había sido detenido el 30 de agosto de 2026 durante un operativo de control migratorio en San Antonio. Después fue trasladado al Centro de Procesamiento de Inmigración del Condado de Karnes, donde permanecía bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

El 30 de septiembre, su estado de salud requirió hospitalización. De acuerdo con ICE, padecía sepsis grave, pancreatitis aguda y enfermedad renal en etapa terminal. La agencia precisó que la causa oficial de muerte todavía está pendiente de exámenes médicos adicionales.

“Las autoridades notificaron a los organismos competentes y a los familiares del venezolano sobre su fallecimiento”, indicó la información oficial. ICE también informó que envió una comunicación a la Embajada de Venezuela.

Portillo Zapata había presentado un recurso ante un tribunal

Su caso tiene otro elemento relevante, los registros judiciales muestran que el 30 de septiembre, el mismo día en que fue trasladado al hospital, Portillo Zapata presentó una petición federal de habeas corpus contra el responsable del centro de detención de Karnes. También solicitó que el tribunal revisara su caso con carácter urgente y que no fuera trasladado a otra instalación. El expediente no permite concluir, por sí solo, cuál fue el motivo de esa petición.

El historial migratorio del venezolano se remontaba a 2023, cuando fue interceptado por la Patrulla Fronteriza y devuelto a México. En julio de ese año intentó ingresar nuevamente a Estados Unidos y recibió una citación para comparecer ante un juez de inmigración.

Aumentan las muertes bajo custodia migratoria

El fallecimiento se suma a la preocupación por las condiciones de detención y la atención médica en instalaciones migratorias. De acuerdo con The San Francisco Chronicle encontró que, en 17 de 32 casos analizados, médicos identificaron retrasos o fallas en la atención que pudieron haber evitado muertes.

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