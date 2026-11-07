ICE reconoce fallas médicas en 23 muertes de inmigrantes que estaban bajo su custodia

La falta de atención médica adecuada dentro de los centros de detención migratoria quedó documentada en una investigación que pone en entredicho las condiciones en las que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) mantiene a miles de personas bajo custodia durante el gobierno de Donald Trump.

Una revisión de 29 informes internos sobre inmigrantes que murieron entre enero de 2025 y enero de 2026 encontró que en 23 casos los propios investigadores del ICE identificaron deficiencias en la atención médica que recibieron antes de morir.

San Francisco Chronicle obtuvo los documentos mediante una solicitud de acceso a registros públicos. En ellos, los investigadores determinaron que el personal médico se apartó de los estándares seguros de atención o no proporcionó los servicios necesarios dentro de esos límites.

Ocho casos donde no se realizó correctamente la reanimación

Los hallazgos incluyen situaciones especialmente preocupantes. En al menos ocho de los fallecimientos, el personal médico no realizó correctamente las maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) o directamente no las practicó.

Además, en solo tres de los 23 casos, los investigadores concluyeron que las deficiencias médicas no contribuyeron directamente a la muerte de los detenidos.

Entre las historias documentadas está la de Huabing Xie, quien informó al personal de un centro de detención en California que tenía dolor en el pecho. Ninguno de los dos proveedores médicos que supervisaban el lugar lo evaluó o atendió. Casi dos horas después, murió de un infarto.

Otro caso fue el de Parady La, detenido en una instalación federal de Filadelfia. El personal médico atribuyó sus síntomas a una abstinencia de drogas, pero no lo trasladó a urgencias hasta que los guardias descubrieron que ya no tenía pulso.

Muertes bajo custodia aumentan bajo el gobierno de Trump

El problema no se limita a estos 29 expedientes. El medio antes citado documentó que al menos 62 personas han muerto bajo custodia del ICE desde el regreso de Trump a la Casa Blanca, incluidos 33 fallecimientos durante 2025, el registro anual más alto desde la creación de la agencia en 2003.

Por su parte, el senador demócrata Jon Ossoff publicó en octubre de 2025 una investigación que identificó 85 denuncias creíbles de negligencia médica y otras 82 relacionadas con la falta de alimentos o agua suficientes en centros de detención.

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