Talarico acude al altar dedicado a Lorenzo Salgado, mexicano a quien un agente de ICE le quitó la vida

James Talarico, ganador de las elecciones a senador por Texas, visitó el memorial de Lorenzo Salgado Araujo, inmigrante asesinado por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) al dispararle en varias ocasiones presuntamente por negarse a cooperar con las autoridades durante un operativo de control migratorio y además tratar de embestir a un oficial con la camioneta que conducía.

El incidente señalado ocurrió el miércoles 7 de julio cerca de las 6:38 am durante un intento de arresto en un control de tráfico efectuado en East End de Houston, cerca de Magnolia Park.

De acuerdo con un comunicado divulgado por la agencia federal, el mexicano de 52 años presuntamente actuó de manera violenta y puso en riesgo la integridad de un oficial de migración.

“Embistió un vehículo policial del ICE, se negó a obedecer múltiples órdenes verbales y utilizó su vehículo como arma en un intento de atropellar a un agente del ICE, lo que provocó que nuestro agente disparara su arma en defensa propia”, señala parte de la misiva.

La familia de Lorenzo Salgado y algunos testigos presenciales del lamentable proceder del ICE señalan un caso de identificación errónea (confusión de objetivos) y que los agentes acorralaron sin justificación al inmigrante quien, supuestamente nunca intentó atropellarlos.

Después de cuatro meses, una investigación todavía continúa en curso sin un dictamen final o resolución definitiva sobre un caso que hasta el momento ha producido indignación entre la comunidad latina residente en Texas, en grupos defensores de los extranjeros carentes de estatus legal y en organizaciones de derechos humanos.

Lorenzo Salgado was murdered by ICE 4 months ago today.



Texans have been adding their “I voted” stickers to his memorial in Houston.



I just added mine. pic.twitter.com/LOhgtGqaBQ — James Talarico (@jamestalarico) November 7, 2026

Consciente de ello, el demócrata Talarico acudió al altar comunitario y espacio de homenaje ubicado en la calle Canal del barrio Magnolia Park, el cual fue levantado en honor al trabajador de la construcción y a donde, desde el martes, han arribado muchas personas a pegar calcomanías con la frase “Yo vote”, esto en solidaridad a una protesta iniciada por Ronaldo Salgado en rechazo a las políticas migratorias de la administración Trump que le costaron la vida a su padre.

A través de sus redes sociales, el senador electo compartió una fotografía del momento en que agrega una calcomanía al citado altar.

“Lorenzo Salgado fue asesinado por ICE hace 4 meses. Los texanos han estado añadiendo sus pegatinas de ‘Voté’ a su memorial en Houston. Acabo de añadir la mía”, escribió.

Esta semana, James Talarico hizo historia al conseguir un escaño al Senado para el Partido Demócrata en un estado donde los republicanos mantuvieron una supremacía a lo largo de 38 años.

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