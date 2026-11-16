Cientos de estudiantes protestaron este lunes en el centro de Los Ángeles en contra de los operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

El numeroso grupo de estudiantes se reunió poco antes del mediodía frente al Ayuntamiento de la ciudad de Los Ángeles para manifestarse en contra de la aplicación de las leyes federales de inmigración impulsadas por el gobierno del presidente Donald Trump.

??Traffic Advisory??



Wilshire Blvd over the 110 freeway.



All lanes of traffic have been blocked by demonstration. Some individuals within the group have stopped a car and committed an act of vandalism. Others are leaning over the side of the freeway overpass waving signs? — LAPD Central Division (@LAPDCentral) November 16, 2026

Durante su protesta, los estudiantes portaban pancartas y ondeaban banderas para expresar su repudio a las redadas de ICE, que no se han detenido en el sur de California desde junio de 2025, que han tenido como resultado el arresto y deportación de miles de inmigrantes.

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En el centro de Los Ángeles, se cerró al tránsito vehicular un tramo de Spring Street, donde había una gran presencia policial que vigilaba la manifestación estudiantil.

Aproximadamente a la 1:00 p.m., la División Central del Departamento de Policía de Los Ángeles informó que la protesta de los estudiantes se había detenido y que estaba bloqueando todos los carriles de Los Ángeles Street.

“Los manifestantes se están peleando entre ellos mientras marchan. Varias personas en las instalaciones federales locales informaron haber sido golpeados con botellas de agua congelada por los manifestantes”, publicó el LAPD en las redes sociales.

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El LAPD dijo que el conductor de un vehículo intentó circular hacia el sur por Hill Street, donde avanzaba la protesta estudiantil. Tras ser rodeado por varios manifestantes, el conductor dio marcha atrás y se alejó de la zona, sin que ocurriera ningún altercado.

La concentración de estudiantes en contra de los operativos de ICE ocurre mientras la administración Trump mantiene su política de deportaciones en contra de la comunidad inmigrante en Los Ángeles y en el resto de los Estados Unidos, a pesar de la aplastante derrota republicana en las elecciones de mitad de mandato del 3 de noviembre.

En Los Ángeles, el 7 de noviembre, un grupo de agentes federales de inmigración enmascarados y con chalecos antibalas bloquearon el acceso al área de urgencias del Adventist Health White Memorial Hospital, en el vecindario de Boyle Heights, en Los Ángeles.

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Sobre aquel incidente, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) se negó a dar explicaciones sobre la presencia de los agentes de ICE. Sin embargo, el fiscal federal del Departamento de Justicia de Estados Unidos para el Distrito Central de California aseguró que estaban trasladando a un detenido para que recibiera atención médica.

La comunidad se reunió frente al hospital para exigir el retiro de los agentes federales de inmigración, lo que desató varios enfrentamientos entre los manifestantes y las fuerzas del orden.

Essayli informó que dos personas fueron arrestadas frente al centro médico de Boyle Heights por agredir a agentes federales.

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