ICE arrestó a una enfermera que salvó vidas durante la COVID-19 y la ocultó en Luisiana

La enfermera que estuvo en la primera línea de batalla contra la COVID-19 y dedicó su carrera a salvar vidas ahora lleva casi dos meses detenida por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), a miles de kilómetros de su familia. Se trata de Ann Lawani, una profesora universitaria de 39 años cuyo arresto en California ha desatado indignación entre sus colegas, estudiantes y representantes políticos.

El 16 de septiembre de 2026, agentes de ICE llegaron a su casa en Lodi, California, cuando todavía estaba en pijama. La esposaron de manos, cintura y tobillos y la trasladaron inicialmente a un centro de detención en Stockton. Desde entonces comenzó un recorrido por distintas instalaciones migratorias que terminó en Luisiana, donde permanece bajo custodia federal.

Lo más angustiante para su familia fue que durante tres días no supieron dónde estaba. Después de su primera llamada telefónica desde Stockton, Lawani dejó de aparecer en el sistema público de localización de detenidos de ICE. Sus familiares y abogados no podían confirmar su paradero hasta que finalmente consiguió comunicarse desde Luisiana.

ICE la trasladó y su familia no pudo encontrarla

El caso de Lawani coincide con un cambio en las políticas de localización de detenidos migratorios. Según una investigación de Associated Press, desde el 15 de septiembre ICE dejó de mostrar en su buscador público a miles de personas con órdenes finales de deportación, una medida que dificulta a familiares y abogados conocer dónde están sus seres queridos y actuar legalmente para impedir una expulsión.

La agencia ha justificado su prioridad de deportación para personas con órdenes finales, mientras organizaciones defensoras de inmigrantes advierten que ocultar sus ubicaciones puede obstaculizar el acceso a la justicia.

Una orden judicial impide deportarla a Nigeria

La controversia tiene otra dimensión. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) sostiene que Lawani ingresó a Estados Unidos en 2007 con una visa de visitante y permaneció después de que venciera su autorización. También señala que recibió una orden final de expulsión en agosto de 2013.

Sin embargo, su abogada, Natalia Vieira Santanna, sostiene que ese mismo año un juez de inmigración le concedió una protección contra la deportación a Nigeria, al determinar que podría enfrentar persecución si regresaba a su país.

Además, Lawani cuenta con un permiso de trabajo vigente hasta abril de 2029, renovado durante años. Esto no equivale por sí solo a un estatus migratorio legal permanente, pero sí le permite trabajar bajo la autorización federal concedida.

El congresista demócrata Josh Harder denunció que ICE incluso habría intentado trasladarla a un tercer país sin entregar a su defensa la documentación correspondiente. También pidió al DHS que la libere y la regrese a California mientras continúa el proceso judicial.

Una comunidad exige que ICE la libere

Antes de su arresto, Lawani combinaba su trabajo como enfermera en John Muir Health con la dirección de un programa de maestría en enfermería de la Universidad de San Francisco, donde supervisaba a unos 230 estudiantes. También cuidaba a su padre de 83 años.

Durante la pandemia trabajó atendiendo pacientes en hospitales de California, incluso cuando el personal sanitario enfrentaba condiciones de enorme riesgo.

Su ausencia ya afecta a estudiantes y profesores. La profesora de la facultad, Eileen K. Fry-Bowers, advirtió que su detención está causando daños a la formación de futuros enfermeros y al funcionamiento académico del programa.

Mientras su familia reclama su regreso, Harder insiste en que ICE está deteniendo a una mujer que ha dedicado su vida a cuidar a otros, sin que exista una justificación aparente de seguridad pública para mantenerla lejos de su hogar.

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