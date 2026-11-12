Agente de ICE que mató a colombiano en Maine tenía correos racistas contra inmigrantes

Los correos racistas que David Brouillette envió a su propia hermana años antes de incorporarse al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) han puesto bajo la lupa al agente que disparó mortalmente contra un inmigrante colombiano en Maine. Los mensajes, revelados por una investigación de The New York Times, muestran el desprecio que expresaba contra los colombianos y reabren las preguntas sobre los filtros que utilizó el gobierno de Donald Trump para contratarlo.

En 2021, Brouillette arremetió contra la pareja colombiana de su hermana, Elizabeth Emen, un estudiante de posgrado que vivía legalmente en Estados Unidos y con quien ella tenía dos hijos. En uno de los correos le exigió que regresara a su país, al que calificó despectivamente como parte del “tercer mundo”.

“Puede llevarse su trasero de no ciudadano de vuelta a su país y disfrutar de sus lujos del tercer mundo”, escribió.

También cuestionó su origen y su derecho a considerarse estadounidense. Emen aseguró al diario que su hermano no tenía motivos para afirmar que su pareja era indocumentado y que sus ataques respondían a su origen étnico.

“Se trataba de cómo lo veía él en función de su raza”, explicó.

Los mensajes racistas que reveló su hermana

La discusión familiar terminó con Brouillette diciéndole a Elizabeth que había perdido a su hermano y que estaba “muerta” para él por mantener su relación.

Cuatro años después, el agente quedó involucrado en la muerte de Johan Sebastián Durán Guerrero, un colombiano de 25 años al que disparó durante una operación de ICE en Biddeford, Maine, el 13 de julio de 2026.

Durán recibió cuatro disparos mientras se encontraba en su vehículo. El ataque ocurrió frente a su esposa y su hija de tres años.

ICE lo envió armado sin revisar todo

Las revelaciones también ponen en duda el proceso de contratación del agente. Según el diario, ICE permitió que Brouillette comenzara a trabajar armado antes de que se completara la revisión de sus antecedentes. El informe más exhaustivo todavía no había sido revisado cuando ocurrió el tiroteo.

La investigación también recupera antecedentes de comportamiento violento y problemas personales que habían generado preocupación entre sus familiares.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) se negó a identificar oficialmente al agente y defendió sus procedimientos de contratación y capacitación. La agencia tampoco respondió públicamente a las acusaciones concretas sobre los correos.

La muerte del colombiano sigue bajo investigación

La versión inicial del DHS sostuvo que el vehículo de Durán intentó escapar y que el agente disparó porque temía por la seguridad pública. Sin embargo, posteriormente se conoció que el colombiano no era el objetivo de la operación migratoria y que tenía autorización para trabajar en Estados Unidos.

La Fiscalía General de Maine mantiene abierta una investigación sobre el uso de fuerza letal.

La hermana de Brouillette entregó los correos para contribuir a esclarecer el caso y respaldar a la familia de Durán.

Sigue leyendo: