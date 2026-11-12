ICE mantiene detenida a enfermera en Louisiana; congresista exige su liberación inmediata y regreso a California

La detención de una enfermera y profesora universitaria que durante años ha trabajado en California provocó reclamos de su familia y del congresista demócrata Josh Harder, quien exige al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que la libere y permita su regreso al estado mientras continúa su proceso migratorio.

La doctora Ann Lawani permanece detenida desde el 16 de septiembre, cuando agentes migratorios llegaron a su vivienda en Lodi, California, y la arrestaron. Posteriormente, fue trasladada entre distintos centros de detención, primero en Stockton, después a El Paso, Texas, y finalmente al Centro de Procesamiento del ICE en el sur de Louisiana, donde continúa bajo custodia.

Su hermano, Sam Lawani, describió a la enfermera como una persona dedicada por completo a ayudar a los demás. “En pocas palabras, es una salvadora”, afirmó al destacar que su hermana “vive, respira y derrocha atención médica”. La doctora no solamente trabaja como enfermera en John Muir Health, sino que también participa en la formación de nuevos profesionales de la salud en la Universidad de San Francisco. Entre sus responsabilidades académicas se encuentra supervisar a 230 estudiantes de enfermería, coordinar a 51 integrantes del profesorado y administrar convenios con 38 centros clínicos.

Además, tiene a su cargo el cuidado de su padre, de 83 años, una responsabilidad que quedó interrumpida desde su arresto. Para su familia, resulta difícil comprender que una profesional con esa trayectoria permanezca detenida y haya sido trasladada a miles de kilómetros de su hogar.

For anyone who hasn't heard about this yet: ICE showed up at the front door of Dr. Ann Lawani in Lodi, California, while she was still in her pajamas, shackled her at the wrists, waist, and ankles, and shipped her all the way to a detention center in Louisiana.



She’s a frontline? pic.twitter.com/QwnKSrWpYg — CantStopPoppin (@CantStopPoppin) November 11, 2026

Abogada cuestiona la deportación y denuncia violaciones constitucionales

La situación migratoria de Lawani es uno de los principales argumentos de su defensa. Su abogada, Natalia Vieira Santanna, explicó que llegó legalmente a Estados Unidos en 2007, procedente de Nigeria, con una visa de visitante y posteriormente solicitó asilo dentro del plazo establecido. En agosto de 2013, un juez federal de inmigración rechazó su solicitud de asilo y emitió una orden de deportación, pero simultáneamente le concedió una suspensión de la expulsión hacia Nigeria.

Según la abogada, esa resolución reconoció el riesgo de persecución que enfrentaría Lawani si regresara a su país de origen y le permitió permanecer en Estados Unidos con autorización para trabajar. Su permiso laboral, de acuerdo con la defensa, continúa vigente hasta abril de 2029. Sin embargo, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) sostuvo que la inmigrante recibió el debido proceso y que existe una orden final de deportación emitida el 6 de agosto de 2013.

“Permane­cerá bajo custodia de ICE en espera de su deportación de los Estados Unidos”, indicó un portavoz de la dependencia, que también aclaró que “La autorización de trabajo no confiere estatus legal en los EE. UU.”. El congresista Josh Harder intervino en el caso mediante una carta dirigida al secretario del DHS, Markwayne Mullin, en la que exigió el regreso inmediato de Lawani a California y cuestionó que permanezca detenida lejos de su comunidad.

El legislador argumentó que la doctora no tiene antecedentes penales y que su trayectoria profesional demuestra sus aportaciones a la sociedad estadounidense. También pidió que ICE considere liberarla bajo una orden de supervisión y que las autoridades informen a Lawani y a su representante legal cuál es el país al que pretenden deportarla.

Harder calificó el caso como un ejemplo de que ICE no está priorizando las amenazas a la seguridad pública. Mientras tanto, la defensa presentó una petición para conseguir su liberación inmediata, en la que denuncia presuntas violaciones constitucionales durante su detención.

Sam Lawani aseguró que continuará presionando a las autoridades hasta conseguir que su hermana regrese con su familia. “Haré lo que sea necesario para asegurarme de que salga de ahí”, afirmó.

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