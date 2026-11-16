El congresista demócrata Ro Khanna denunció que hasta 90% de los arrestos realizados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) afectan a integrantes de familias latinas, por lo que pidió impulsar una reforma migratoria que frene las deportaciones, elimine los centros de detención masiva y permita avanzar hacia la ciudadanía para millones de inmigrantes. En una entrevista con EFE en Washington, el representante por California sostuvo que las políticas migratorias del presidente Donald Trump han provocado separaciones familiares, particularmente entre hogares hispanos, donde muchos padres han sido detenidos y deportados.

“El 90% de los arrestos del ICE son de familias latinas, y la mayoría son hombres. Así que los padres han sido deportados, las familias se han separado. Necesitamos traer de vuelta a esos padres para reunir a las familias. Tengo una visión clara de lo que necesitamos hacer para defender a nuestras comunidades inmigrantes”, afirmó.

Khanna considera que la nueva mayoría demócrata en el Congreso, resultado de las elecciones de medio mandato, debe aprovechar su posición para modificar las políticas federales de inmigración y limitar las acciones de la administración republicana. El legislador, cuyos padres emigraron desde India, planteó una agenda que contempla establecer un camino hacia la ciudadanía, ampliar los permisos legales de trabajo, suspender temporalmente las deportaciones y terminar con la detención de inmigrantes en instalaciones improvisadas.

“Necesitamos un camino hacia la ciudadanía. Necesitamos ampliar las vías legales para venir a trabajar aquí. Necesitamos eliminar la detención en almacenes. Necesitamos una moratoria sobre las deportaciones. Necesitamos reunir a las familias”, explicó.

Rep. Ro Khanna says “We stand for citizenship for those who are undocumented and who live by our rules. And yes, we will abolish ICE!” pic.twitter.com/zwtn1ERpVB — The Post Millennial (@TPostMillennial) November 16, 2026

Khanna acusa a Trump de castigar a comunidades inmigrantes

El representante demócrata también cuestionó la designación de Stephen Miller, principal arquitecto de las políticas migratorias restrictivas de Trump, como jefe de gabinete de la Casa Blanca. A juicio de Khanna, el nombramiento representa una señal de confrontación contra los sectores minoritarios que respaldaron a los demócratas durante las elecciones.

“El nombramiento es una venganza. Trump está intentando abofetear a las comunidades minoritarias que votaron en su contra, a las comunidades asiático-americanas y latinoamericanas que votaron en su contra por la crueldad del ICE”, declaró.

El congresista sostuvo que su partido debe adoptar una postura más firme y discutir incluso la eliminación de ICE y de los centros de detención masiva.

A partir de enero, los demócratas buscarán utilizar su mayoría legislativa para frenar lo que consideran daños provocados por las políticas de la administración Trump. Khanna calificó los resultados electorales como “increíbles” para las comunidades inmigrantes y minoritarias.

El legislador también mantiene una ofensiva política para esclarecer el caso del fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein, investigación que ha encabezado junto con el republicano Thomas Massie. Khanna aseguró que los documentos relacionados con Epstein contienen información comprometedora sobre Trump y exigió que el presidente responda públicamente sobre lo que sabía, de la misma manera que ocurrió con el expresidente Bill Clinton.

Ambos congresistas consiguieron las firmas necesarias para impulsar una segunda iniciativa legislativa que permitiría a sobrevivientes, fiscales estatales y legisladores acudir a tribunales para exigir documentos que el Departamento de Justicia haya retenido indebidamente.

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