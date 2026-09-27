Demócrata Ro Khanna defiende un tercer juicio político contra Trump si es que logran recuperar la Cámara

El representante Ro Khanna, demócrata por California, defendió la posibilidad de que los demócratas impulsen un tercer juicio político contra Donald Trump si recuperan el control de la Cámara de Representantes en las elecciones de mitad de mandato de noviembre. En una entrevista con Kristen Welker en el programa “Meet the Press” de NBC News, Khanna rechazó que un nuevo proceso de destitución representaría un error político y sostuvo que el objetivo sería establecer límites para futuros presidentes, más allá de la figura de Trump.

“No, no es así”, respondió cuando Welker le preguntó si sería un error someter nuevamente al presidente a juicio político. “Porque no se trata de Donald Trump; será un presidente saliente y, en mi opinión, cada vez más irrelevante. Lo importante es defender la Constitución”, afirmó.

Khanna sostuvo que un eventual proceso tendría que centrarse en acciones que, desde su perspectiva, podrían representar violaciones a los límites constitucionales del Poder Ejecutivo. “El juicio político establece que no se puede iniciar una guerra ilegal en Irán sin la aprobación constitucional”, señaló. También mencionó los despidos de empleados federales en conflicto con decisiones del Congreso y posibles acuerdos con gobiernos extranjeros que pudieran beneficiar a la familia presidencial.

“Se trata de establecer un estándar”, añadió.

Ro Khanna says potential impeachment efforts would be about 'setting a standard' https://t.co/K4l7SSBCxt pic.twitter.com/pUAROoY4NN — Meet the Press (@MeetThePress) September 27, 2026

El debate demócrata sobre enfrentar nuevamente a Trump

Khanna también pidió a la administración Trump aceptar la propuesta iraní de reabrir durante siete días el estrecho de Ormuz y establecer un alto el fuego, en medio del incremento de los precios de la gasolina provocado por la interrupción del tránsito energético.

El legislador dijo que Washington podría negociar sin aceptar todas las condiciones planteadas por Teherán y consideró que Estados Unidos debería comprometerse a no buscar un cambio de régimen mediante una guerra.

“En mi opinión, lo más importante que debemos ofrecer a los iraníes es un compromiso firme de que no iniciaremos una guerra para cambiar el régimen”, declaró. Trump rechazó el sábado la propuesta iraní. El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, afirmó posteriormente que Teherán continúa esperando una respuesta oficial a través de mediadores.

La posibilidad de un tercer juicio político ha generado diferencias entre los demócratas. La senadora Tammy Duckworth ha planteado que el partido debería concentrarse en gobernar y atender los problemas económicos de los estadounidenses, mientras que el líder demócrata en la Cámara, Hakeem Jeffries, ha señalado que los comités de la Cámara supervisarán las acciones de la administración si los demócratas recuperan la mayoría.

Trump ya es el único presidente estadounidense sometido a juicio político en dos ocasiones. La Cámara aprobó cargos en su contra en 2019 y nuevamente después del ataque del 6 de enero de 2021; en ambos casos, el Senado lo absolvió.

Republicanos como Jim Jordan anticipan que los demócratas utilizarían su eventual mayoría para investigar a Trump y otros funcionarios. Jordan sostiene que un tercer juicio político sería un ataque político y no una supervisión legítima.

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