Jim Clyburn pide a demócratas priorizar recuperar la Cámara y mejorar el costo de vida antes que destituir a Trump

El representante demócrata Jim Clyburn llamó a su partido a no invertir en un eventual tercer juicio político contra el presidente Donald Trump en su principal objetivo si recupera el control de la Cámara de Representantes en las elecciones de noviembre. Para el veterano legislador de Carolina del Sur, la prioridad debería ser responder a una preocupación más inmediata entre los estadounidenses: el costo de vida.

Clyburn, una de las figuras más influyentes del Partido Demócrata en el Congreso, dejó abierta la posibilidad de iniciar un proceso de impeachment, pero advirtió que ese debate no debería desplazar asuntos como vivienda, educación, energía y atención médica.

“No lo descarto, pero tampoco lo doy por hecho”, declaró durante una entrevista en el programa Meet the Press de NBC News, al ser cuestionado sobre qué deberían hacer los demócratas si consiguen la mayoría en la Cámara Baja.

Rep. Jim Clyburn (D-SC) says impeaching Trump shouldn’t be Democrats’ priority if they win back the House via NBC pic.twitter.com/DxJIukSAmI — OSZ (@OpenSourceZone) August 30, 2026

“No creo que esa deba ser nuestra prioridad si llegamos al poder”, añadió Clyburn. “Nuestra prioridad debería ser lograr que la vivienda, la educación, la energía y la atención médica sean asequibles y accesibles para todos nuestros ciudadanos. Destituir al presidente no logrará eso”.

La postura del congresista colocó el foco sobre un dilema que podría cobrar fuerza dentro del Partido Demócrata después de las elecciones del 3 de noviembre: utilizar una eventual mayoría para investigar y confrontar a la Casa Blanca o concentrar el capital político en una agenda económica que conecte con las preocupaciones de los votantes.

El planteamiento de Clyburn coincidió con una tendencia que los demócratas han intentado explotar durante la recta final hacia las elecciones. Una encuesta de Reuters/Ipsos publicada el 25 de agosto encontró que 36% de los votantes registrados consideró que el Partido Demócrata tenía un mejor plan para enfrentar el costo de vida, frente a 28% que prefirió las propuestas republicanas, con un atractivo margen de 37% de votantes indecisos.

Ese resultado representó la mayor ventaja demócrata sobre los republicanos en ese tema desde octubre de 2025, según Reuters. La economía y los precios se convirtieron en asuntos centrales de las elecciones intermedias, en las que estará en juego la totalidad de los 435 escaños de la Cámara de Representantes y 35 puestos del Senado.

Por ahora se pronostica que una victoria demócrata tendría consecuencias inmediatas para la segunda mitad del mandato presidencial. Además de controlar la agenda legislativa de la Cámara, el partido asumiría la presidencia de comités con facultades para emitir citaciones, exigir documentos y abrir investigaciones sobre la administración Trump.

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