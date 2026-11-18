Una familia hispana vive momentos de angustia tras el arresto de Luis González Pérez, de 48 años, quien fue arrestado por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) cuando se dirigía a su trabajo como jardinero en Los Ángeles.

Los miembros de su familia manifestaron su preocupación por el estado de salud de González Pérez, quien representa el principal sustento económico de sus cuatro hijos.

Sus seres queridos dijeron que el arresto de González Pérez ocurrió el jueves 12 de noviembre. Mencionaron que el trabajador hispano salió a las 5:00 a.m. de su casa para comenzar con otra jornada laboral, a bordo de una camioneta junto con otros dos compañeros de trabajo.

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Momentos después, una cámara de seguridad Ring captó el momento en que la camioneta en que viajaban fue interceptada por un vehículo con agentes federales de inmigración.

De acuerdo con el testimonio de los familiares, sus dos compañeros lograron escapar, mientras que González Pérez, quien se encontraba en el asiento trasero, no pudo salir de la camioneta, por lo que fue detenido.

La hija de González Pérez, Vanessa Tercero, aseguró que los agentes federales no mostraron ninguna orden judicial ni solicitaron una identificación antes de arrestar al jardinero hispano.

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“No le pidieron ninguna identificación. Solamente por el color de su piel y porque iba en su troca de trabajo fue que lo arrestaron. Pasaron por esa misma calle y cuando vieron que tenían una troca, los siguieron”, expresó Vanessa.

Los familiares dijeron que lograron comunicarse con González Pérez, quien les confirmó que se encontraba bajo custodia en el Centro de Procesamiento de ICE en Adelanto.

El arresto de Luis González tiene preocupados a sus seres queridos, quienes mencionaron que el jardinero hispano padece de diabetes y presión arterial alta.

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Luis González Pérez vive desde hace 31 años en Estados Unidos, donde ha trabajado como jardinero, además de desempeñarse como entrenador voluntario de futbol en equipos de niños y jóvenes.

El jardinero hispano fue descrito por sus familiares como una persona muy querida dentro de su comunidad.

Sobre el arresto de Luis González Pérez, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas dijo en un comunicado que el hispano ingresó indocumentado a Estados Unidos en una fecha y por un lugar desconocidos.

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“Si una persona ingresa ilegalmente a nuestro país, está sujeta a ser detenida o deportada“, dijo la agencia federal de inmigración.

Los familiares de Luis González Pérez afirmaron que están haciendo todo lo posible por apoyarlo mientras permanece bajo custodia de ICE, con la esperanza de que pueda regresar a su hogar.

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