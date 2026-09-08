ICE detuvo a Rafael Vela en California y lleva 8 meses preso: su pareja teme por su vida

Rafael Vela González, un salvadoreño de 66 años que lleva décadas viviendo en California, permanece bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), mientras su estado de salud se deteriora y su pareja, Vivian Lee Arguello, teme que no sobreviva al encierro.

De acuerdo con Los Angeles Times, Vela González fue detenido a principios de enero frente a su vivienda de Silver Lake. Un video revisado por el periódico muestra a dos agentes arrastrándolo por unas escaleras de cemento y, posteriormente, a otros elementos colocándole las esposas.

Su familia asegura que la situación ha cambiado drásticamente desde entonces. Tras casi ocho meses en el centro de detención de ICE en Adelanto, presenta una erupción en las piernas, llagas que sangran, hinchazón en los pies y dificultades para caminar. En junio sufrió un desmayo y permaneció hospitalizado del 17 al 22 de ese mes por bronquitis aguda y sepsis, según información proporcionada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

“El mayor temor de gran parte de la familia es que simplemente desaparezca o que enferme allí y muera”, declaró Ashley Cabrera, una joven de 23 años cercana a Vela González, al medio citado.

Una detención que sorprendió a su familia

Vela González llegó a Estados Unidos a los 19 años, después de huir de la guerra civil de El Salvador. Su abogado, Barbara Darnell, explicó que el salvadoreño obtuvo una tarjeta de residencia temporal tras acogerse a la amnistía contemplada en la reforma migratoria de 1986.

Según la defensa, nunca recibió una notificación que le explicara que debía solicitar la residencia permanente cuando su documento temporal expiró en 1997. En 2023 perdió la tarjeta que conservaba y solicitó un reemplazo; esa petición fue rechazada en abril de 2025.

El Departamento de Seguridad Nacional sostiene que Vela González fue detenido durante una operación selectiva y que permanecerá bajo custodia mientras continúa su proceso de deportación.

Su pareja espera volver a casarse con él

Lee Arguello, ciudadana estadounidense de 81 años, llevaba más de tres décadas junto a Vela González. Dependía de él para tareas domésticas, preparación de alimentos y seguimiento de sus medicamentos.

“Me dice que tiene muchas ganas de volver a casa, y me da mucha pena decepcionarlo y decirle que quizás no vuelva. Así que no le digo nada”, contó al periódico. “Es desgarrador”.

En julio, un juez negó la solicitud de libertad bajo fianza y consideró que existía riesgo de fuga. Su abogado apeló la decisión en agosto.

Mientras el proceso continúa, Lee Arguello tuvo que abandonar su casa de Silver Lake y mudarse con una sobrina. Incluso planea vender la vivienda. Aun así, mantiene una esperanza: divorciarse de su antiguo esposo y finalmente casarse con Vela González.

“Nos vamos a casar, aunque lo detengan”, afirmó. “Espero que no lo deporten, que regrese y que tengamos una buena vida juntos”.

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