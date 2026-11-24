La Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA) advirtió sobre el peligro que representa viajar en avión para las personas que no son ciudadanas estadounidenses ni residentes permanentes tras el arresto por agentes de ICE de dos inmigrantes mexicanos que estaban por tomar un avión en Seattle con destino a Los Ángeles.

El arresto, que fue captado en video por otros viajeros en un pasillo de embarque del Aeropuerto Internacional de Seattle-Tacoma, desató la indignación y preocupación entre los miembros de la comunidad inmigrante.

CHIRLA, con sede en Los Ángeles, recomendó a inmigrantes indocumentados evitar traslados aéreos en Estados Unidos, una advertencia que no tiene como objetivo generar pánico, sino prevenir posibles detenciones.

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“Personas piensan que, porque tienen un permiso de trabajo y tienen una petición de asilo pendiente, no van a tener problemas, pero eso es lo que estamos viendo, que a esas personas las están deteniendo ahora“, declaró Iván Vargas, abogado de inmigración de CHIRLA.

Vargas dijo que los arrestos en los aeropuertos se ven reflejadas en las visitas de CHIRLA a los centros de detención de ICE, donde ha encontrado a numerosos inmigrantes que no tienen antecedentes penales.

“Si no tiene un estatus regular, como si es ciudadano o si no es residente, que consulte con un abogado y asegúrese de que tenga toda su situación en orden antes de viajar en un avión“, agregó el abogado de CHIRLA.

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El sábado 21 de noviembre, agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) arrestaron a Ricardo Larrondo Mendoza y a su hija, Sofía Hernández, cuando estaban por abordar un avión de Alaska Airlines con destino a Los Ángeles.

Pasajeros grabaron con sus celulares el violento arresto mientras exigían a los agentes federales de inmigración que mostraran una orden de arresto.

En la grabación se observa a los agentes de ICE cuando arrestan a un hombre, mientras una mujer es empujada al suelo para ser sometida y detenida.

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En un comunicado, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) afirmó que el operativo en el aeropuerto de Seattle tenía como objetivo “detener a Larrondo Mendoza por permanecer en el país más tiempo de lo permitido por su visado, pero otros viajeros comenzaron a obstruir y agredir a los agentes”.

La agencia federal dijo que una mujer, a quien identificó como Sofía Hernández Mejía, “les arrojó café cliente a los agentes” y añadió que también se encontraba en el país por más tiempo del que le permitía su visa.

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