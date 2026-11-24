Activistas comunitarios se enfrentaron la noche de este lunes con agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) cuando llevaron a un hombre en silla de ruedas a un hospital del condado de Los Ángeles.

El incidente ocurrió en el exterior de la sala de emergencias del Providence Saint Joseph Medical Center, localizado en 501 South Buena Vista Street, en la ciudad de Burbank.

De acuerdo con el grupo de defensa de los inmigrantes Unión del Barrio, un hombre de 85 años en silla de ruedas fue detenido por ICE y llevado al hospital aproximadamente a las 8:00 p.m.

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Los activistas aseguraron que los agentes federales de inmigración supuestamente amenazaron a las personas que se encontraban en la sala de espera, lo que provocó pánico en el lugar y que varios pacientes salieran corriendo aterrorizados.

Momentos después, llegaron al lugar oficiales del Departamento de Policía de Burbank (BPD), y los activistas los acusaron de proteger a los agentes de ICE del acoso de los manifestantes mientras retiraban del hospital al hombre en silla de ruedas detenido.

El BPD afirmó que el personal del centro médico les pidió que acudieran porque el grupo manifestante estaba bloqueando el acceso de las ambulancias al área de emergencias, sin que se reportaran arrestos de activistas.

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Entre los manifestantes, hubo quienes aseguraron que el objetivo de su protesta era interrumpir la labor de los agentes federales de inmigración.

“Hemos estado haciendo todo lo posible por presentarnos donde está ICE y protestar. Y siempre lo hacemos pacíficamente. Pero ya no podemos tolerar que esto siga ocurriendo, no solo en nuestro estado y en nuestras ciudades, sino en todo el país”, declaró un activista identificado únicamente como Toby.

El incidente en el centro médico de Burbank tiene parecido con un incidente que ocurrió el sábado 7 de noviembre en el Adventist Health White Memorial Hospital, en Boyle Heights, donde ocurrió un choque entre manifestantes y agentes de ICE, lo que provocó que acudieran oficiales del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD).

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En el caso de Boyle Heights, el LAPD negó haber brindado asistencia a los agentes federales de inmigración, alegando que su función se limitaba únicamente a responder a los informes de disturbios, mantener la seguridad pública y preservar la paz.

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