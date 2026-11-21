La maquinaria de deportaciones de Donald Trump todavía tiene miles de millones de dólares para seguir creciendo. Y lo más preocupante es que buena parte de ese dinero ni siquiera ha sido utilizada. Un nuevo análisis presupuestario revela que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) conserva $91,000 millones disponibles para financiar sus operaciones hasta septiembre de 2029.

American Immigration Council, organización que examinó los registros federales de gasto, encontró que la administración Trump todavía tiene una enorme bolsa de recursos para ampliar su política migratoria.

La cifra no es menor. Hace apenas una década, el presupuesto anual de ICE era inferior a $6,000 millones. Ahora, la agencia cuenta con recursos que superan ampliamente sus asignaciones presupuestarias tradicionales.

Según publicó The New Republic, estos fondos funcionan prácticamente como una bolsa de dinero con escasas condiciones y mecanismos de supervisión, lo que permite a la agencia avanzar con sus planes de detención y expulsión de inmigrantes.

El dinero que Trump todavía no utiliza

La mayor parte de los recursos proviene de dos leyes aprobadas durante su administración. La primera es la One Big Beautiful Bill, promulgada en julio de 2025, que entregó $75,000 millones directamente a ICE.

De ese monto, la agencia había comprometido $17,100 millones hasta septiembre de 2026. Esto significa que todavía tenía $57,600 millones disponibles.

A esa cantidad se suman otros $33,400 millones restantes de la Secure America Act, aprobada en junio de 2026.

El dinero ya utilizado también deja ver las prioridades de la agencia. De los recursos comprometidos de la primera ley, $10,500 millones fueron destinados a centros de detención, mientras que $2,600 millones financiaron operaciones de transporte y deportación.

El organismo también ha comprado instalaciones penitenciarias privadas, contratado aproximadamente 12,000 nuevos agentes y adquirido tecnología de vigilancia.

Los demócratas tienen una batalla difícil

El próximo Congreso podría intentar recuperar parte de esos recursos o establecer restricciones para impedir que ICE los utilice sin controles más estrictos.

El American Immigration Council identifica varias alternativas, entre ellas cancelar fondos todavía no comprometidos, limitar nuevos contratos de detención y exigir investigaciones sobre el destino del dinero.

Sin embargo, existe un obstáculo político enorme: varias de estas medidas necesitarían convertirse en ley y recibir la firma de Trump, quien difícilmente respaldaría una reducción de los recursos destinados a su política migratoria.

Si el Congreso no consigue frenar o limitar esos fondos, ICE tendrá capacidad para ampliar sus centros de detención, contratar más personal, aumentar los vuelos de deportación y extender sus sistemas de vigilancia durante los próximos años.

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