Trump extiende el impacto de sus restricciones migratorias hasta el escenario de Miss Universo

Las restricciones migratorias de Donald Trump están teniendo consecuencias más allá de los cruces fronterizos. Esta vez, las medidas de la Casa Blanca alcanzaron al certamen de Miss Universo 2026, donde varias representantes africanas enfrentan dificultades para viajar a Puerto Rico y participar en la competencia.

Dos concursantes ya tuvieron que retirarse y otras dos todavía esperan resolver sus problemas de documentación, en medio de las restricciones de entrada impuestas por el gobierno estadounidense a ciudadanos de determinados países.

El caso ha puesto en evidencia cómo las decisiones migratorias de Washington pueden afectar incluso a personas que viajan para participar en eventos internacionales.

Dos representantes ya quedaron fuera

Las concursantes de Zambia y República del Congo no podrán participar en la edición número 75 de Miss Universo después de no conseguir las visas necesarias para viajar a Puerto Rico.

Mubanga Pamela Hatyoka, representante de Zambia, tuvo que retirarse de la competencia. La organización nacional del certamen explicó que su situación está relacionada con las restricciones de viaje estadounidenses y no con problemas personales o administrativos.

La representante de la República del Congo, Georgina Kambongo, también quedó fuera. Su participación habría marcado la primera presencia de ese país centroafricano en Miss Universo.

En un comunicado, la organización de Zambia defendió el derecho de su representante a participar y señaló que las dificultades estaban fuera de su control.

Trump también afecta a otras concursantes

La incertidumbre continúa para Roseanna Hall, quien representa a Zimbabue y ha denunciado públicamente las dificultades para conseguir su visa.

En un video publicado en Instagram, la concursante explicó que llevaba semanas intentando obtener la autorización para viajar.

“Desafortunadamente, debido a la prohibición parcial impuesta por Estados Unidos a Zimbabue y otras naciones, hemos estado en un proceso constante para que me aprueben la visa”, expresó.

Hall también señaló que no era la única representante africana en esa situación.

Adut Deng, de Sudán del Sur, enfrenta dificultades similares. La organización de su país reconoció que su participación seguía siendo incierta pese a los esfuerzos para conseguir los documentos necesarios.

Qué restricciones impuso el gobierno

Las dificultades están relacionadas con la Proclamación Presidencial 10998, emitida por Trump en diciembre de 2025 y vigente desde el 1 de enero de 2026.

La disposición amplió las restricciones migratorias para ciudadanos de varios países. Zambia y Zimbabue quedaron sujetos a restricciones parciales, mientras que la entrada de ciudadanos de República del Congo y Sudán del Sur quedó suspendida, con excepciones previstas en la proclamación.

Estas medidas afectan distintas categorías de visas, aunque no representan una prohibición absoluta para todas las personas de esos países.

La competencia de Miss Universo tendrá su gala final el 24 de noviembre en Puerto Rico, territorio estadounidense, por lo que las participantes necesitan cumplir los requisitos de entrada correspondientes.

Sigue leyendo: