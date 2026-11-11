En inmigración, choque de poderes a la vista 

La respuesta de Donald Trump a la barrida demócrata del 3 de noviembre que le arrebató el control del Congreso a los republicanos en parte por el rechazo de los votantes al extremismo de su política migratoria, fue designar el viernes como su nuevo jefe de Gabinete a Stephen Miller, autor de las medidas más antiinmigrantes de su gobierno, incluyendo la separación de niños de sus padres.

Ya el sábado agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) redoblaron su abuso de poder cuando por espacio de dos horas bloquearon la entrada de la Sala de Emergencias del Centro Médico Adventist Health White Memorial, en Boyle Heights, Los Ángeles, a donde habían trasladado un detenido que requería atención médica.

Por el bloqueo, las ambulancias que llegaron en ese lapso de tiempo tuvieron que ser desviadas a otros hospitales. Boyle Heights es un histórico vecindario predominantemente latino. ¿Habrían bloqueado la entrada de una sala de emergencias en un vecindario económicamente privilegiado?

Y el domingo, en entrevista con 60 Minutes, de la cadena CBS, Trump admitió que su política de detenciones y deportaciones ha sido “demasiado dura” y que el arresto y remoción de personas con vidas y trabajos establecidos fueron rechazados por los votantes.

Incluso habló de la posibilidad de negociar un acuerdo con los demócratas para regularizar a esos inmigrantes establecidos por 10 años o más en Estados Unidos. Pero el lunes Trump dio marcha atrás afirmando que “no habrá amnistía…mi política pública no ha cambiado”.

La selección de Miller no apunta hacia acuerdos ni moderación a pesar de los desastrosos resultados políticos para los republicanos.

Y es que a Miller no le importa que el Partido Republicano implosione siempre y cuando pueda continuar su cruzada antiinmigrante que inició en su adolescencia en Santa Mónica, California.

Su afición por las ideas de supremacistas blancos no es nueva. En la universidad trabajó con el nacionalista blanco Richard Spencer. En el Senado, cuando trabajaba para otro antiinmigrante, el exsecretario de Justicia y exsenador republicano de Alabama, Jeff Sessions, Miller promovía las ideas de nacionalistas blancos para guiar las propuestas de política pública.

Esa misma simpatía por los supremacistas blancos, que comparte con el presidente, es la que ha guiado las políticas de esta administración, desde la cancelación de DACA, el veto musulmán, la separación de familias, así como su obsesión en reducir o incluso eliminar la migración documentada a Estados Unidos.

Y ahora cuenta con una poderosa plataforma como jefe de Gabinete de Trump. Si como subjefe de Gabinete hizo tanto daño, ¿qué ocurrirá ahora?

Una de las grandes diferencias es que desde el 3 de enero de 2027 habrá un Congreso demócrata con mayorías contundentes que no será un sello de goma de la Casa Blanca.

Con eso en mente, una coalición de organizaciones envió una carta al liderazgo demócrata del Congreso solicitando que en el primer día de su mandato exijan rendición de cuentas a los responsables de una política migratoria que ha ocasionado daños humanitarios, económicos y hasta muertes.

“El Congreso debe actuar de inmediato para poner freno al ICE, empezando por citar a declarar, desde el primer día, a los artífices, cómplices voluntarios y responsables de la agenda de deportaciones masivas de Donald Trump. Stephen Miller, el “zar de la frontera” de la Casa Blanca, Tom Homan, el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, y el director interino del ICE, David Venturella, son los primeros que deben rendir cuentas por el desastre humano y económico que han provocado”, dice la misiva firmada, entre otros, por UnidosUS, Voto Latino, CHIRLA, We are CASA, Latino Victory Project, Hispanic Federation y America’s Voice.

Los grupos exigen que Miller sea el primer testigo y que testifique bajo juramento; que se giren citaciones desde el primer día para Homan, Mullin y Venturella; y que se congelen los nuevos gastos y contratos de ICE.

Un Congreso demócrata ofrece más contrapesos y puede ejercer mayor fiscalización de las operaciones de ICE, exigir que haya rendición de cuentas, y ejercer más controles sobre los presupuestos descomunales de ICE pues la Cámara Baja tiene la potestad sobre los ingresos públicos con que operan las agencias.

Claro está, el mal llamado Big Beautiful Bill de 2026 garantiza el multimillonario presupuesto de ICE por lo que resta de la presidencia de Trump y los nuevos intentos legislativos de reducir esos fondos es seguro que se topen con vetos presidenciales.

El poder de conducir investigaciones y de citar funcionarios a testificar bajo juramento tiene mucho peso, pero con Trump y Miller en la Casa Blanca lo que se avecina para el nuevo Congreso demócrata y para la comunidad inmigrante es un intenso choque de poderes.

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