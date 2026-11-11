TPS podría volver para ciertos beneficiarios mientras Trump prepara deportaciones a Pakistán

Miles de ciudadanos afganos en Estados Unidos podrían quedar expuestos a la deportación después de que el gobierno de Donald Trump cancelara el Estatus de Protección Temporal (TPS) para Afganistán. Ahora, legisladores buscan recuperar esa protección mientras crece la alarma por los planes de trasladar a detenidos a Pakistán.

El representante demócrata Jason Crow, de Colorado, presentó a inicios de esta semana una petición para forzar una votación en la Cámara sobre el Afghanistan TPS Act of 2026. La iniciativa busca restablecer el TPS para los afganos elegibles hasta julio de 2029.

La petición de descarga permite sortear a los líderes de la Cámara y llevar un proyecto al pleno si reúne 218 firmas. La medida cuenta con respaldo bipartidista, incluidos los republicanos Don Bacon y María Elvira Salazar.

“Nuestros socios afganos arriesgaron sus vidas para ayudar a proteger a militares estadounidenses como yo. Después de más de dos décadas de guerra, les prometimos que los protegeríamos”, dijo Crow.

Trump anunció en mayo de 2025 el fin del TPS para Afganistán, designado durante el gobierno de Joe Biden en 2022. La cancelación entró en vigor el 14 de julio de ese año.

Temen que los envíen a los talibanes

La urgencia aumentó después de que abogados y organizaciones alertaran sobre posibles vuelos desde Luisiana hacia Pakistán. Associated Press informó que más de 80 afganos detenidos habían contactado a representantes legales tras recibir avisos de ICE sobre posibles deportaciones.

Entre ellos habría mujeres, miembros de minorías religiosas y familiares de personas que colaboraron con las fuerzas estadounidenses. El temor es que, desde Pakistán, sean enviados a Afganistán y queden expuestos a represalias de los talibanes.

El gobierno talibán expresó “profunda preocupación” por los reportes. Shawn VanDiver, presidente de AfghanEvac, también condenó el plan y pidió detener los vuelos.

Un juez frenó deportaciones de algunos afganos

El 6 de noviembre, un juez federal de Nueva York amplió una orden que prohíbe deportar a Pakistán, Afganistán o un tercer país a los afganos identificados en una demanda. También exigió que el gobierno avise con una semana de anticipación cualquier plan para deportarlos.

La decisión no protege automáticamente a todos los afganos detenidos. El ICE tampoco ha confirmado públicamente itinerarios u operaciones específicas.

Aunque el proyecto consiga avanzar en la Cámara, todavía tendrá que superar al Senado.

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